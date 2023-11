Politie heropent onderzoek naar dood Cas Steenbergen: 'Heeft grote impact'

Het onderzoek naar de dood van Cas Steenbergen uit De Schiphorst is heropend. De politie heeft nieuwe informatie die mogelijk een ander licht op de zaak werpt. De ouders van Cas zijn blij dat het onderzoek heropend is.

Cas bracht in juli vorig jaar een bezoek aan paardensportevenement CH De Wolden in Veeningen. Bij thuiskomst van het feest in de nacht van 16 op 17 juli laat hij aan zijn moeder weten dat hij geen leuke avond heeft gehad en dat hij haar de volgende ochtend gaat uitleggen waarom. Dat moment komt niet meer. Zijn moeder treft Cas de volgende ochtend bewusteloos aan in bed, in een plas bloed met meerdere verwondingen.

Ongelukkig ongeval

Cas wordt niet meer wakker en overlijdt een maand later op 23-jarige leeftijd. Nog altijd is het onduidelijk wat er precies met Cas is gebeurd. Maar omdat er geen verdere aanknopingspunten waren, stopte de politie destijds het onderzoek. De politie ging toen uit van een ongelukkig ongeval ergens tussen het feestterrein en zijn huis in De Schiphorst.

De familie hield er rekening mee dat er zich die avond mogelijk iets anders heeft afgespeeld. "Hij had aan alle kanten van zijn gezicht verwondingen, een gebroken rib, kapotte knokkels en knieën. Het blijft ons verbazen dat je van een festival, zoals de politie zegt, zo gehavend vandaan komt", zei vader Luuk destijds tegen RTV Drenthe.

Nieuwe feiten

Inmiddels is er nieuwe informatie en dat werpt ander licht op de zaak en daarom is het onderzoek door politie en Openbaar Ministerie heropend. "De nieuwe feiten zijn onderdeel van het onderzoek en is reden om het onderzoek te heropenen en uiteindelijk zo goed mogelijk te reconstrueren wat er gebeurd is met Cas", zegt de politie.

"Met het nieuwe onderzoek proberen we uit te sluiten dat het gaat om een noodlottig ongeval en te achterhalen wat heeft geleid tot het ernstige letsel waarmee Cas is thuis gekomen." Om welke nieuwe informatie het gaat, wil de politie niet zeggen. "Het onderzoek proberen we in zoveel mogelijk rust te doen. Ook voor de ouders. Het heropenen heeft ook grote impact op hen. Dat willen we zorgvuldig en in zoveel mogelijk rust doen."