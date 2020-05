Musks 'stipje aan de horizon' vanavond te zien in Drenthe

Wat staat vanavond om 22.30 uur nog in Florida en is ruim twintig minuten later vanuit onze provincie te zien? De raket Crew Dragon van de Amerikaanse ondernemer Elon Musk. Drentse ruimtevaartliefhebbers kunnen om even voor 23.00 uur turen naar de raket.

Astronoom Theo Jurriens, van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), kijkt in ieder geval mee. "Het is dan nog een beetje schemerig. Maar als je goede ogen hebt en je laat je niet laat afleiden door andere dingen in je omgeving, dan kun je het ruimteschip gewoon zien."

Helder puntje

De lancering staat gepland voor 22.33 uur Nederlandse tijd, als de weersomstandigheden het toelaten. Het is de eerste keer dat een commercieel bedrijf mensen naar de ruimte brengt. "We zien een bewegend helder puntje aan de hemel", vertelt Jurriens over de vlucht. "Het komt op om ongeveer 22.54 uur in het westen. En dan is het ongeveer tussen de maansikkel en de horizon. Een minuut later gaat die laag door het zuiden."

Niet de laatste

Wat is een betekenis van deze lancering? "Amerika is jarenlang een beetje het stumpertje geweest als het gaat om ruimtevaart, want ze moesten lanceercapaciteit huren bij de Russen tegen forse prijzen", duidt astronoom Jurriens. "Dat wordt nu rechtgezet."

"Het is eigenlijk een soort demonstratievlucht om te kijken of alles wel goed gaat", vertelt Jurriens verder. Later zullen er meer volgen. "Ook is het nog steeds de bedoeling van president Trump om in 2024 naar de maan te gaan en misschien later naar Mars."

Voor de minstens even zo historische maanvlucht wordt een ander vaartuig ontwikkeld: de Orion. Of ook de komende vluchten ook vanuit onze provincie te zien zullen zijn, moet blijken.

Lees ook: