Drie dagen lang landbouwvakbeurs in Assen: 'De druk wordt steeds groter'

Drie dagen lang staat Assen in het teken van landbouw, want op het TT Circuit staat de Landbouwvakbeurs op het programma. Mensen uit de agrarische sector ontmoeten elkaar, maar het gaat ook om kennismaken met innovaties.

Druk neemt toe

En dat is te zien op de beurs. "Er is een standhouder die nieuwe systemen heeft qua bewatering. Daar is geen diesel meer voor nodig, maar gaat bijvoorbeeld op zonnepanelen. Maar ook zie je trekkers op nieuwe brandstoffen, zoals elektriciteit", vertelt Wolters.

Veranderingen blijven

Wolters denkt dat die veranderingen in de landbouw altijd zullen blijven. "Die houden niet op. Zo zullen de komende jaren ook weer andere dingen ontstaan, waar boeren rekening mee moeten houden. Maar in Nederland hebben we een hoge kwaliteit landbouw. Het is dan ook belangrijk dat we die houden en daarom moeten we innoveren. Om die positie van ons land hoog te houden."