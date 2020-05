Minister kan netbeheerders geen netcapaciteit laten garanderen

Particuliere eigenaren van zonnepanelen kunnen op zonnige dagen niet altijd stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet omdat de netcapaciteit beperkt is of er spanningsproblemen zijn. Hierdoor kunnen particulieren niet optimaal gebruikmaken van hun zonnepanelen, zelfs niet voor eigen gebruik. Dit probleem zou zich in toenemende mate voordoen in Zuidoost-Drenthe.

Kamerlid William Moorlag van de PvdA stelde naar aanleiding van het artikel van RTV Drenthe hierover Kamervragen aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Uit zijn antwoord blijkt dat de minister netbeheerders geen netcapaciteit kan laten garanderen. "Indien netbeheerders dit wel moeten kunnen garanderen, dan zou dit betekenen dat netbeheerders op voorhand altijd een (veel) zwaarder net klaar en 'op voorraad' moeten hebben liggen. Dit zou tot significant hogere kosten leiden voor alle gebruikers van het elektriciteitsnet, zowel burgers als bedrijven. Dat acht ik niet proportioneel en verstandig."

'Onwenselijk', maar aanpassingen kosten tijd

De minister erkent dat het 'in principe onwenselijk' is dat de energie niet kan worden teruggeleverd, maar dat het 'goed is om te realiseren dat uitbreiding van het net of het oplossen van spanningsproblematiek de netbeheerder meer tijd kost dan de tijd die nodig is voor consumenten en bedrijven om zonnepanelen te plaatsen'. Volgens de minister zouden netbeheerders er dus voor moeten zorgen dat particulieren hun opgewekte stroom kunnen terugleveren, maar moet er rekening mee gehouden worden dat dit tijd kost.

Binnen hoeveel tijd de netbeheerders problemen met de netcapaciteit of spanningsproblemen zouden moeten verhelpen, ligt volgens de minister aan de omvang van de werkzaamheden die daarvoor nodig zijn.

Vergoeding?

De PvdA vroeg de minister ook of hij het redelijk zou vinden als particulieren voor het niet kunnen terugleveren van zonne-energie zouden worden gecompenseerd door de netbeheerder. Wanneer er een storing ontstaat waardoor particulieren geen stroom geleverd kunnen krijgen, kunnen zij in sommige gevallen namelijk ook gecompenseerd worden.

De minister antwoordt hierop dat, met het oog op het verschil in impact die de twee situaties hebben, het 'niet wenselijk' is om netbeheerders een vergoeding te laten betalen. Wel benadrukt hij dat dat niet wegneemt dat netbeheerders wel verplicht zijn om klachten over spanningskwaliteit in het net te onderzoeken en zo snel mogelijk maatregelen te nemen.

