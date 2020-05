Sportscholen en sauna's mogen toch open per 1 juli

Sportscholen, sauna's en casino's kunnen al open op 1 juli. Dat is besloten in het corona-crisisberaad van het kabinet (MCCb). "Maar alleen als tegen die tijd blijkt dat het echt kan", zegt premier Rutte.

Eerder stond de opening van sportscholen per 1 september gepland. Veel sportschooleigenaren lieten de afgelopen weken weten dat te laat te vinden.

Vakanties

Ook sprak de premier over vakanties. Het kabinet vraagt mensen hun zomervakantie zo mogelijk uit te stellen. Wie na de schoolvakantie, bijvoorbeeld in september, op vakantie kan in Nederland moet dat "vooral doen", zegt premier Mark Rutte. Hij hoopt zo de drukte te spreiden.

Het is nog onduidelijk of Nederlanders komende zomer weer naar landen in Zuid-Europa of andere vakantielanden kunnen reizen. Sommige landen hebben al aangekondigd dan graag weer toeristen te ontvangen, maar veel is nog onduidelijk. "Het is echt complex. Je ziet dat in heel Europa landen worstelen met die vraag", zegt Rutte. Hij hoopt volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven.

