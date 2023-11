Staatsbosbeheer roept wolvenspotters rond Drents-Friese Wold op om wolf niet op te jagen

Rozemeijer vindt het fotograferen vanaf de weg geen verstoring. "Ik blijf op de weg staan en de wolf kiest er zelf voor om ons zo van dichtbij te benaderen. Zolang we hem niet voeren zoals op Park de Hoge Veluwe is gebeurd, dan is er niet zoveel aan de hand."

Honderden fotografen

Iedereen krijgt hetzelfde plaatje. Wat is daar eigenlijk zo interessant aan? "Het is toch heerlijk om buiten te zijn met je camera. Het is denk ik hetzelfde als op Park de Hoge Veluwe waar 300 of 400 fotografen vanuit dezelfde stand fotograferen. Het is bij elkaar komen en praten over dingen in de natuur en de natuur samen beleven. Dat is gewoon een prima ding", aldus de natuurfotograaf.