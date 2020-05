Drenthe heeft meer onbewaakte overwegen dan gedacht: zestien

Ook in Provinciale Staten (PS) klinkt de roep luider om onbewaakte overwegen aan te pakken, sinds het dodelijke treinongeluk afgelopen vrijdag bij Hooghalen. Daar botste een gloednieuwe stoptrein op een trekker mer kiepwagen waarbij de machinist om het leven kwam. Snelheid maken bij het opheffen, zegt de VVD.

Levensgevaarlijk

VVD-Statenlid Jan Smits ging samen met akkerbouwer Arjan Lammertink, die vaak de onbewaakte overweg bij Hooghalen moet oversteken, checken wat de problemen zijn. Het systeem van afgesloten hekken en vijf keer de overgang over moeten om één keer met de trekker over te kunnen steken, is niet veilig, constateert Smits. Volgens hem is door bebossing het zicht op een trein die met 140 kilometer per uur aan komt rijden niet geweldig. En de nieuwe stoptreinen van NS zijn niet meer geel (schrikkleur) en slecht zichtbaar.

Levensgevaarlijk, zegt Smits, die het probleem aankaartte in PS en zich afvraagt waarom de oplossing die al voor handen is - een weg van 900 meter waardoor in één klap twee onbewaakte overwegen in Hooghalen kunnen worden opgeheven - zo lang duurt.

Urgentiegevoel is groot

Gedeputeerde Cees Bijl heeft er een gesprek over gehad met de directeur van ProRail. "Het besef van urgentie om dit snel op te lossen is bij ProRail groot. Er is landelijk beleid en geld", zegt Bijl. Hij doelt hiermee op de opheffingsplannen voor 180 onbewaakte overwegen en de 60 miljoen euro die staatssecretaris Stientje van Veldhoven daarvoor beschikbaar heeft.

Maar dat budget is te klein, zeggen deskundigen en ProRail. Bijl zegt dat de provincie bijspringt als er niet genoeg geld beschikbaar is om een bepaalde overweg op te heffen. Wat Hooghalen betreft: volgens Bijl zit het in een afrondend stadium en 'zitten de grondeigenaren waar de weg moet komen in de goede stand'. De gedeputeerde houdt daar contact over met ProRail en wil Provinciale Staten op 1 juli bijpraten over de voortgang.

Statenlid Smits is nog niet gerust. Hij denkt aan 'bestuursdwang' van de overheden als het niet snel genoeg opschiet. De discussie over de twee onbewaakte overwegen in Hooghalen loopt volgens Smits al twaalf jaar.

Zestien onbewaakte overwegen in Drenthe: hoe zit het?

Drenthe heeft dus in totaal zestien onbewaakte overwegen. Dat is meer dan eerder bekend werd. Negen daarvan zitten in het programma van ProRail om ze zo snel mogelijk op te heffen. Zeven ervan niet. Dat zit zo: In Nederland zijn zo'n 350 Niet Actief Beveiligde Overwegen: de NABO's. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ProRail de opdracht gegeven om de 180 publiek toegankelijke NABO's op het reizigersnet zo snel als mogelijk op te heffen. Logisch. Op het reizigersspoornet rijden immers veel treinen in een vaak hoge frequentie en ze rijden tussen de 100 en vaak 140 kilometer per uur.

Op de Drentse NABO lijst staan negen op te heffen overwegen: er moeten vaak meerdere boeren met voertuigen oversteken, maar ook wandelaars of fietsers. Of het zijn erfaansluitingen waar niet alleen de aanwonende, maar bijvoorbeeld ook de postbode over moet.

De 9 onbewaakte overwegen die opgeheven moeten worden (Rechten: ProRail/RTV Drenthe)

De zeven onbewaakte overwegen die niet op de opheffingslijst staan, zijn veelal weiland naar weiland overgangen, waar behalve een boer niemand komt. Ze zijn niet openbaar of niet openbaar toegankelijk. Zoals bij Coevorden waar alleen het waterschap een sleutel van het hek heeft en over mag steken voor werkzaamheden aan een stuw.

de 7 onbewaakte overwegen die niet in het opheffingsprogramma zitten (Rechten: ProRail/RTV Drenthe)

64 miljoen is te weinig

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft in 2018 64 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opheffen en beveiligen van onbewaakte overwegen. Het was toen al duidelijk dat zo'n bedrag volstrekt onvoldoende is. Opheffen is duur, want je moet grond kopen voor omleidingswegen, die wegen aanleggen en soms grond- of huiseigenaren uitkopen om een onbewaakte overweg op te heffen. Beveiligen kost ook zo maar een half miljoen tot een miljoen per overweg.

Wil je een tunnel? Dan ben je voor een simpele landbouwtunnel minimaal een paar miljoen kwijt. De vakbond voor rijdend Personeel VVMC ziet dat probleem ook en vraagt de staatssecretaris om haast te maken. Directeur 'overwegen' Anna Zwiers van ProRail heeft goede hoop dat de staatssecretaris inziet dat 64 miljoen te weinig is en dus extra geld beschikbaar stelt.