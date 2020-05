Herdenking bij Indië-Monument in Emmen op afstand: 'Blij dat het door kon gaan'

Sobere herdenking, maar tevredenheid heerst

De herdenking zag er anders uit vanwege het coronavirus. Het militair orkest moest verstek laten gaan en slecht twintig mensen waren op gepaste afstand afwezig. Normaal gesproken zouden er zo'n tweehonderd mensen komen. "Ik ben tevreden over hoe het gegaan is", zegt Ger Achterhof, veteraan en tevens voorzitter van de stichting. "We verkeerden in onzekerheid of de herdenking wel door kon gaan. We wilden misschien in het holst van de nacht een krans leggen, maar gelukkig kon het zo."

"Het is belangrijk om te herdenken. Denk aan de moeders, van wie hun zonen zijn gesneuveld", vervolgt Achterhof, die zelf ook diende in het voormalig Nederlands-Indië. "Dat is verschrikkelijk."

'Heftige ellende'

"Het was een heftige strijd, niet altijd, maar op bepaalde momenten. Het was geen echte oorlog met twee legers tegen over elkaar, maar een guerrilla-oorlog: sluipen, kruipen, mijnen, boobytraps", vertelt Achterhof. "We werden beschoten op plekken waar je dat niet kon verwachten en dat heeft een hoop mensenlevens gekost. Het is heftig geweest voor ons."

"Zelf ben ik er goed vanaf gekomen, ook psychisch", legt de veteraan, die vorig jaar januari benoemd is tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. "Veel jongens niet."

Het monument is onthuld op 23 mei 1993, en bestaat uit een bronzen kop van een karbouw, waaruit water stroomt. Vandaag vond de 28ste herdenking plaats.