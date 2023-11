Nieuwe clubgebouwen moeten Norger sportverenigingen in de benen houden

'Geen riante villa'

Verderop in het dorp heeft de Norger Tennisvereniging plannen voor een nieuw gebouw. Met vijfhonderd leden is er geen sportvereniging in het dorp die een grotere achterban heeft. "Op de ijsvereniging na dan, maar als we het over teamsporten hebben zijn wij de grootste", weet voorzitter Roelof Smilda.

Mede door de komst van twee padelbanen zit de vereniging in de lift. De bedoeling is dat er nog twee padelbanen worden aangelegd, om aan de grote behoefte te kunnen voldoen. Een groter clubgebouw is dan ook gewenst. Het plan dat er nu ligt, heeft een kostenplaatje van negen ton. "Het gaat niet om een riante villa, maar het gebouw wordt wel vijftig procent groter dan het nu is. Het wordt vooral een praktisch gebouw", schetst Smilda.

Wat doet de survivalclub?

De gemeente is voornemens om de tennisvereniging 540 duizend euro te geven. "De rest moet van ons komen, uit fondsen en zelfredzaamheid. In het uiterste geval kunnen we een kleine lening aangaan. Het is in ieder geval een haalbare kaart om een nieuw gebouw te realiseren", zegt Smilda.

De tennisvereniging staat in de startblokken en wil binnen drie jaar een nieuw gebouw hebben. Daarin moet ook ruimte zijn voor Survival Norg. "Dat zijn onze directe buren. Zij hebben bij tijd en wijle een gebouw nodig, maar niet zo vaak dat ze zelf iets moeten laten bouwen."

Wethouder Wekema laat weten dat het nog niet zeker is dat Survival Norg daadwerkelijk gebruik gaat maken van het nieuwe gebouw. "De club onderzoekt momenteel ook een andere locatie in het dorp."

Beste oplossing

Wekema ziet de twee nieuwe sportgebouwen in Norg als 'beste oplossing' voor de betrokken verenigingen. "We hebben uitgebreid gekeken naar de vraag of het past en of de verenigingen hiermee niet in zwaar weer terechtkomen. Dat is niet het geval."