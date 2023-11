Cerebellum Centrale in Emmen laat zien hoe je brein werkt: 'In Jip en Janneke-uitleg'

Ben je je bewust van je eigen ademhaling? Of van het gewicht van je tong in je mond? Ons brein maakt elke dag honderden keuzes voor ons, vaak zonder dat we er zelf bij stil staan. In het Rensentheater in de oude dierentuin is tot en met zaterdag een pop-up beleving.

Initatiefneemster van dit Cerebellum Centrale is breincoach Marijke Maatkamp. "Ik kom in het dagelijks leven in mijn coachingspraktijk of tijdens lezingen, steeds meer mensen tegen die met stress kampen. Zowel in werk als in het privé-leven."

'Staan altijd aan'

"We staan altijd aan en hebben dan soms een tekort aan focus en energie. Ons brein kan dat niet altijd aan. Die ontwikkelt niet zo snel mee met alles wat tegenwoordig op ons afkomt", zegt de breincoach. "Daarom hebben we soms minder focus en zijn we moe."

Met vier verschillende proefjes wordt men bewust gemaakt van het onderbewuste van het brein, zegt Maatkamp. Zo wordt er bewogen, gedompeld in een koud badje en getekend in spiegelbeeld. En voor wie dat wil, kan nog in de middag terecht bij een lezing.

'Brein is heel krachtig'