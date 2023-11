PvdA Coevorden dringt aan op evaluatie Friesestraat: 'Hoe zit het met de verkeersveiligheid?'

Wethouder Erik Holties (BBC2014) gaf toe dat er inderdaad nog geen evaluatie was uitgevoerd. "Maar als u vindt dat er op dat vlak alsnog iets moet gebeuren, dan hoor ik dat graag. Geef mij dan aan welke vragen nog onderzocht moeten worden." De klachten waar Mulder het over had, zijn hem niet bekend.

"Wat we wél zien, is dat de openstelling van dit deel van de straat ook een positief effect heeft gehad", vervolgde de wethouder. ''Waar eerder sprake was van leegstand, zijn veel panden nu weer gevuld, economisch gezien draait de winkelstraat sindsdien beter." In eerste instantie gaf de openstelling volgens Holties wel wat reuring, met name tijdens de bevoorrading van winkels. "Maar dat probleem is bij mijn weten snel en goed opgelost."

Politieke verdeeldheid was in 2020 al groot

Dat de winkelstraat nu economisch beter draait, moest Mulder beamen. "En dat is ook heel mooi. Blijft de vraag over of die verbetering toe te schrijven is aan de nieuwe verkeerssituatie, of dat we meer in het algemeen zien dat Coevorden economisch weer opleeft."

Zijn fractie stemde in 2020 tegen het plan voor openstelling van een deel van de winkelstraat. Volgens Mulder omdat dat idee indruist tegen de landelijke ontwikkeling om stadscentra juist autoluw en emissievrij te maken.

Sowieso was de verdeeldheid binnen de raad over dit plan destijds groot: BBC2014, VVD en de helft van de CDA-fractie stemden toen voor het besluit; PvdA, PAC, D66, PPC en de andere helft van de CDA-fractie stemden tegen.