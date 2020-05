Bendsneyder en Van der Mark trainen weer voor het eerst op TT Circuit

Bo Bendsneyder en Michael van der Mark hebben voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus weer mogen racen op het TT Circuit in Assen. Ook het jonge talent Zonta van den Goorbergh was uitgenodigd voor de eerste echte trainingsdag.

Bendsneyder rijdt, in dienst van Roelof Waninge uit Dwingeloo, in het wereldkampioenschap in de Moto2. Van der Mark komt uit in het WK Superbike. De twee Rotterdammers zijn de vaandeldragers van het Nederlandse wegracen.

'Heerlijk'

"Het was heerlijk om weer te kunnen rijden, na bijna drie maanden", zegt Bendsneyder. "Het was even wennen, maar na een paar rondjes was het als vanouds en zat ik op mijn gewone rondetijden. Met Michael van der Mark heb ik er een leuk gevecht van kunnen maken."

Bendsneyder reed overigens vandaag nog niet op zijn Moto2-machine maar op de Yamaha waarmee hij ook in de wintermaanden in Spanje traint.

Begin maart reed de Moto2-coureur zijn eerste en enige race van dit seizoen. Hij finishte als elfde in de Grote Prijs van Qatar. Van der Mark kwam dit seizoen ook pas tijdens één raceweekend in actie. Hij finishte in Australië als vierde.

"Je moet gemotiveerd blijven. Maar dat is lastig als je nog geen datum hebt om naartoe te werken", zegt Van der Mark. "Gelukkig mochten we in Nederland nog wel gewoon naar buiten om te sporten. Dus eigenlijk mogen we niet klagen. Maar ik kan niet wachten om weer te beginnen met racen."

Steentjes tegen radiateur

Bendsneyder reed vandaag tot zijn eigen teleurstelling overigens maar drie sessies van 40 minuten op het TT Circuit.

"Het nieuwe asfalt is top, maar er lagen nog wat losse steentjes en eentje daarvan kwam tegen de radiateur, waardoor ik de laatste twee sessies moest uitzitten. We gaan de motor fiksen en hopelijk kan ik ergens in de komende twee weken nog een keer meedoen aan een trackday. Wellicht weten we dan ook meer over het vervolg van het seizoen", besluit de 21-jarige wegracer.