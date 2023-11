Ganzenloop nieuwe stijl slaat aan, inschrijven niet meer mogelijk

De Ganzenloop in Coevorden, die aankomende zondag voor het eerst in nieuwe stijl wordt gehouden, blijkt populair. Nu al hebben zich driehonderd deelnemers gemeld. "Daarmee zitten we qua inschrijvingen wel vol en moeten we dus helaas 'nee' verkopen. Het succes is groter dan we vooraf hadden gedacht."

Dat zegt René Fleurke, die namens Stichting Ganzenmarkt de organisatie van het loopevenement op zich heeft genomen. "Het wordt één groot feest, we hebben er veel zin in."

Het is dit jaar de tweede keer dat er tijdens de Ganzenmarkt in Coevorden een Ganzenloop wordt gehouden: een wandel- en loopactiviteit zonder wedstrijdelement. Maar dit keer wel in een volledig nieuw jasje.

Grotere opzet vanwege 25-jarig jubileum Coevorden

Fleurke: "Vanwege het 25-jarig jubileum van de gemeente Coevorden (na de herindeling van 1998, red.), hebben we vanuit de gemeente een subsidiebedrag gekregen om met dit element iets meer te doen in de organisatie. Zo is het idee ontstaan om de Ganzenloop zo aan te passen, dat er verschillende parcours zijn. Deelnemers kunnen zondag vanaf één van de voormalige gemeentehuizen in Zweeloo, Sleen, Oosterhesselen of Dalen vertrekken, om feestelijk in Coevorden binnengehaald te worden."

Op die manier zijn er ook vier verschillende afstanden die de deelnemers kunnen afleggen: 27, 21, 14 of 6 kilometer. "Bovendien zorgen we voor busvervoer van en naar de verschillende vertrekpunten. Zo kunnen deelnemers vanaf elk gewenst startpunt vertrekken en worden ze na afloop ook weer teruggebracht." Bovendien zijn er op de dag verschillende starttijden.

De stichting kan tijdens de loop rekenen op inzet van zo'n zestig vrijwilligers die langs de routes opgesteld staan. "Zij zorgen bijvoorbeeld voor het uitdelen van water en fruit, maar denk ook aan verkeersregelaars, EHBO, de opbouw en het faciliteren van toiletten en muziek. Daar is allemaal aan gedacht. We hebben dit in korte tijd op poten kunnen zetten."

Gemeentebreed

De Ganzenloop nieuwe stijl blijkt een hit, vervolgt de organisator. "Deelnemers konden zich vooraf via onze website inschrijven, en dat is dus ook veel gebeurd. Hadden we vorig jaar met de eerste, kleinere editie van deze loop in en om het centrum van Coevorden nog ongeveer 150 deelnemers, nu zitten we op het dubbele. Meer deelnemers wordt lastig, ook gezien de capaciteit met de bussen."

Wat Stichting Ganzenmarkt betreft, is de nieuwe Ganzenloop een nieuw vast element tijdens de Ganzenmarkt. "Het is een mooie manier om ons evenement veel meer gemeentebreed neer te zetten. Immers, we verbinden hiermee letterlijk de verschillende plaatsen in de gemeente. Dit jaar kunnen we de activiteit nog gratis aanbieden dankzij steun vanuit de gemeente. Voor volgend jaar zullen we wellicht een kleine bijdrage per deelnemer vragen en moeten we op zoek naar extra sponsoren. Maar ik denk dat dat wel goed komt."