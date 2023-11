Jetta Klijnsma over onrust met veiligelanders in Nieuw-Weerdinge: 'Erg beroerd dat kleine groep boel moet verpesten'

"Het is natuurlijk erg beroerd dat veiligelanders op deze manier denken de boel te moeten verpesten", reageert Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning, op de onrust in Nieuw-Weerdinge. Eind vorige maand werd een asielzoeker door een burger aangehouden, maar dat liep uit de hand.

Inwoners van Nieuw-Weerdinge ervaren meer overlast van asielzoekers en dat komt vooral van veiligelanders. Dat zijn asielzoekers uit landen die als veilig worden bestempeld. Over het algemeen is de kans dat zij een verblijfsvergunning krijgen erg klein.

Taak voor de gemeente

Het is reden voor Forum voor Democratie om daar in Provinciale Staten vragen over te stellen aan Klijnsma. "We maken ons grote zorgen om de inwoners", zegt fractievoorzitter Liesbeth Niessink. Zij is benieuwd of de provincie stappen onderneemt om de overlast tegen te gaan.