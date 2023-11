Vijf jaar cel geëist tegen Assenaar voor gewelddadige overval op metaalhandelaar

Voor een overval op een metaalhandelaar in Farmsum, waarbij geweld is gebruikt, is tegen een 21-jarige man uit Assen een celstraf van vijf jaar geëist. Twee mannen uit Delfzijl (19 en 23) hoorden dezelfde straf eisen. De mannen lieten het slachtoffer na de overval zwaargewond achter.

Het drietal stond op 2 mei in de namiddag kort voor sluitingstijd voor de neus van de handelaar. Ze wilden koper inleveren en wezen op de twee rugtassen die zij meenamen. De ondernemer liep voor hen uit naar de weegschaal en werd van achteren door de 19-jarige in zijn nek geslagen. Door een harde klap viel de man voorover. De tiener schopte en sloeg de liggende man en kreeg direct bijval van de andere twee.

Niet met lege handen

De 23-jarige sloeg het slachtoffer met een hamer. De Assenaar pakte een radiator op en gooide het 30 kilo wegend apparaat op het slachtoffer. De drie doorzochten de kleding van de handelaar en schreeuwden om geld. Dat vonden de mannen niet.

Daarna nam de 23-jarige verdachte een telefoon mee. "Om niet met lege handen te vertrekken en dan werd de politie ook niet meteen gebeld", zei de man later bij de politie. Ondanks zijn verwondingen kwam de handelaar overeind. Zijn belagers namen de benen.

Nauwkeurige omschrijving

De ondernemer sloeg alarm bij een naastliggend bedrijf. Het slachtoffer werd met twee breuken in zijn schedel, een bloeding in zijn hoofd, een kapot trommelvlies en letsel aan zijn gezicht en lichaam overgebracht naar het ziekenhuis.

De man was nog aanspreekbaar en gaf een omschrijving van zijn aanvallers. Oplettende buurtbewoners gaven eveneens een goede omschrijving van drie mannen op het industrieterrein in Farmsum. De politie hield kort na de overval de verdachten aan bij een tankstation in Farmsum.

Camerabeelden

De mishandeling van de handelaar was opgenomen door camera's in zijn bedrijf. De opgepakte mannen waren dezelfde personen op de beelden. Het drietal bekende de overval. Het was niet hun bedoeling om geweld te gebruiken.

"Er moest geen bloed vloeien", zeiden ze tegen de rechter. Een plan was er niet, het was opwelling, zeiden ze. Dat verhaal is ongeloofwaardig, vindt de officier van justitie. In de tassen van de mannen zat geen koper, wel twee messen en een boksbeugel. Op hun telefoons stond een bericht waarin de overval op de handelaar werd aangekondigd.

Snel geld maken

De 23-jarige had een hamer bij zich. "Heb ik altijd bij mij", zei de man daarop. Hij wilde het slachtoffer daarmee bewusteloos slaan. Alles wijst er volgens de aanklager op dat de drie mannen snel geld dachten te maken en dit van tevoren hebben bedacht. "Zij stonden er op geen enkele manier bij stil wat zij de ander aandeden", zei de officier van justitie.

Het geld kregen de mannen niet, het bleef bij een poging tot afpersing. Door de telefoon mee te nemen kan ook diefstal met geweld worden bewezen, vindt de officier van justitie.

Geen jeugdstrafrecht

De drie verdachten hebben een moeilijke jeugd achter de rug en is er sprake van verschillende stoornissen. Alleen de 19-jarige kampt niet met een verstandelijke beperking en kan hem alles volledig worden aangerekend. De medeverdachten zijn door hun beperking verminderd toerekeningsvatbaar.

Ondanks het advies om jeugdstrafrecht toe te passen eiste de officier van justitie dat de drie volgens het volwassenstrafrecht wordt bestraft. "Een pedagogische aanpak is bij deze drie mannen een gepasseerd station", zei de aanklaager.

Vrijspraak

Daarnaast eiste de aanklager een smartenbedrag van 5.000 euro voor het slachtoffer. De advocaat van de 19-jarige pleitte voor vrijspraak van de diefstal van de telefoon. "Die is niet door hem meegenomen en hij had daar op dat moment ook geen weet van."

De advocaat van de Assenaar vond dat de 21-jarige niet op de hoogte was van de overval en had die ook niet aan zien komen. "Overdonderd door het geweld gooide hij in paniek met de radiator", zei de juriste. Ze pleitte voor vrijspraak.