In december vertrokken per schip en nog steeds niet thuis

Inmiddels zit De Winter echter al maandenlang op het schip: door het coronavirus mag er namelijk niemand van boord. De Winter: "Mijn werk gaat gewoon door, het schip moet veilig gevaren worden en we proberen alle bemanning thuis te krijgen." Want ook het vliegtuig naar huis pakken zit er nu even niet in. "Dus heeft de maatschappij besloten dat we de bemanning maar naar huis varen", legt De Winter uit.

Op dit moment ligt De Winter met het schip in Kaapstad in Zuid-Afrika, maar de reis wordt nog verder voortgezet naar India, Indonesië en de Filipijnen om ook daar bemanningsleden af te zetten. "We zitten nu nog ongeveer met 1100 mensen aan boord, waarvan er ongeveer 200 werken. We zitten al meer dan twee maanden zonder passagiers", vertelt De Winter.

Terugreis

De Winter weet nog niet precies wanneer hij weer terug kan naar Klijndijk. De Winter: "Er is een hele kleine kans dat er iemand aan boord kan komen die mij kan aflossen hier, maar degene die mij aflost moet eerst veertien dagen in quarantaine, want we willen natuurlijk het schip ook gezond houden. En dan moet er nog gekeken worden waar ik naar huis kan en dat is nog steeds volledig onbekend."

De Winter hoopt dat er binnen een paar weken toch iets in het vooruitzicht ligt om thuis te komen. "Als ik nog drie maanden moet, word ik wel een beetje verdrietig", aldus De Winter.