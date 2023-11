Naaktkalenders waar muziek in zit voor 100-jarig jubileum

Een honderdjarig bestaan mag niet ongemerkt voorbijgaan. Een dik feest, een concertreeks of een gezamenlijke reis. Op zichzelf goede ideeën, maar allemaal net wat tam voor muziekvereniging Crescendo uit Grolloo, vond althans de Leen de Graaf van de activiteitencommissie. "We wilden dit al heel lang. Toen kregen we dit jubileum en dachten we: het moet nu."

Een kalender moest het dus worden. De opbrengst gaat naar de jubileumactiviteiten en naar lessen voor de jeugd. Dat bepaalde mede de insteek van de kalender. "Ik dacht, 'sex sells'", aldus De Graaf.

Liefst 24 van de 50 leden gingen uit de kleren voor twee kalenders. Eén met de mannen en één met de vrouwen. Het project duurde een jaar, omdat de foto's ook de seizoenen uitbeelden die bij de maand horen. Zo stond Jan Dik van Wijk met zijn bugel in een besneeuwd weiland achter een sneeuwpop. "Ik vind het een prachtige foto", bewondert hij zijn portret.

Met de blote kont achter de sneeuwpop

"Ik vond het een hele ervaring. Megakoud", herinnert Jan Dick zich over de shoot. "Ik heb mij omgekleed achter het huis. Een meter of twintig met de blote kont en toen achter die sneeuwpop gaan staan."

Zijn dochter Maartje staat op de andere kalender. Als enige is zij binnen gefotografeerd, omringd door rode hartjesballonnen. "Ik ben februari, dus het thema is Valentijn." Ook de jongere Van Wijk is tevreden met het resultaat, maar moest wel even nadenken. "Jazeker. Dit is niet iets wat ik dagelijks doe, zonder kleding. Maar wel hartstikke leuk."

Tenorsaxofoniste Renate Greveling is vastgelegd in de ondergaande zon naast een heideveld. Ook zij hangt volgend jaar een maand lang op toiletten en keukenwanden. "Ik vind dat eigenlijk wel grappig. Hartstikke leuk zelfs."

Net als Jan Dick van Wijk is ook Andries Middelbos in de winter op de foto gezet. In zijn geval brengt hij de krant rond op de fiets. "Het was wel een beetje koud zo 's morgens in je blootje."

Middelbos had zelfs zijn ski-pak aan op weg naar de shoot. "Ik vind de foto heel mooi geworden. Ik zei eerst: hartstikke leuk idee, maar zoek maar iemand die een wat jonger lijf heeft. Maar ik vind het juist leuk omdat het een mooie doorsnee van het orkest is. Van jong tot oud, iedereen heeft meegedaan."

Tijd en energie

De foto's zijn gemaakt door Wendelien Oeben-Mulder, uit Grolloo. Alle modellen benadrukken hoe snel zij zich op hun gemak voelen bij de fotografe. "Zij heeft heel veel tijd en energie erin gestopt om ons goed onder het daglicht te brengen", benadrukt Leen de Graaf.