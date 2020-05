Oekraïner de cel in voor pinnen met gestolen pas

De man vond op 13 mei in een supermarkt in Emmen een bankpasje. In plaats van dat af te geven aan de politie, stak de man dat in zijn eigen zak. Hij kocht via contactloos betalen 30 euro aan beltegoed en een kilo vlees. In een telefoonwinkel probeerde de man een Iphone van 850 euro te betalen. Dat ging mis. De werknemer van de telefoonwinkel rook onraad. Hij wilde de politie bellen, maar werd zelf al door een agent gebeld. De dief was vanwege de eerdere transacties inmiddels in beeld.

De Oekraïner bekende de diefstal. Hij verblijft sinds een half jaar in Nederland. De man heeft geen verblijfsvergunning en is uitgeprocedeerd. Hij moet terug naar zijn geboorteland. Vanwege de coronacrisis gaat dit op dit moment niet.