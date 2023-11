Israel van Dorsten grijpt naast NS Publieksprijs met boek over Ruinerwold-jeugd

Het boek werd eerder al bekroond met de Hebban Thrillerprijs 2022 en staat sindsdien bijna onafgebroken in De Bestseller 60 van bestverkochte boeken in Nederland.

Ruinerwold

Israel Van Dorsten moet met Wij waren, ik ben: weg uit Ruinerwold genoegen nemen met een ereplaats. Het boek gaat over de jaren die Van Dorsten en de andere 'Ruinerwoldkinderen' vastzaten in de afgelegen boerderij in het dorp.

Van Dorsten beschrijft in het 300 pagina's tellende boek hoe hij als jongetje opgroeit in een ware hel, waar vaders geloof wordt gepredikt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Doel van het boek was meer aandacht en begrip te genereren voor de gevolgen van psychisch geweld. Wij waren, ik ben: weg uit Ruinerwold van Uitgeverij Pluim kwam in oktober vorig jaar in de winkel.