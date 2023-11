Dorpsbestuur Schoonebeek loopt weg bij ontzorgtafel over afvalwater: 'Geen dubbele pet'

Dorpsbelangen Schoonebeek neemt niet langer deel aan de zogeheten ontzorgtafel, waaraan het Rijk, de NAM en het dorp afspraken maken over de injectie van afvalwater in de bodem bij Schoonebeek. Het dorpsbestuur vindt dat meepraten hierover hun onafhankelijke rol in de weg zit.

Op één persoon na vindt het voltallige bestuur dat het niet de taak van inwoners is om toe te zien op werkzaamheden van de NAM. Dat is volgens hen een taak van de NAM zelf, de overheid en andere instanties.

Afmeldingsbrief

Het idee is om een organisatie met rechtsvorm op te richten die deze taak op zich neemt. Het dorpsbestuur past ervoor om hier zitting in te nemen, omdat er anders sprake is van een ongewenste dubbele pet.

"Als onze burgers deze rechtsvorm willen aanspreken, moeten wij voor hun belangen op kunnen komen. Dit kan niet als je onderdeel bent van het geheel", schrijft het dorpsbestuur in hun afmeldingsbrief.

"We zijn dan ook tot de conclusie gekomen dat bestuursleden van Dorpsbelangen Schoonebeek niet zullen deelnemen aan de sessies van de tweede fase van de ontzorgtafel." Een bestuurslid heeft aangegeven op persoonlijke titel aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten.

Uitvoering aan anderen

"In de huidige fase van het proces liggen de verantwoordelijkheden bij Economische Zaken, de NAM en andere uitvoeringsinstanties", benadrukt voorzitter Jos van Hees van Dorpsbelangen Schoonebeek. "Ik weet niet hoe de plannen verder uitgevoerd gaan worden, daar ben ik heel benieuwd naar. Maar die uitvoering is aan anderen."

Van Hees kan niet aangeven of en wanneer Dorpsbelangen weer aanschuift bij de ontzorgtafel. "We moeten wachten op het moment waarop staatssecretaris Vijflbrief ja tegen de NAM gaat zeggen. Dan kunnen we er echt over gaan praten."

Niet voor spek en bonen

Rond afgelopen voorjaar plaatste het dorpsbestuur al vraagtekens bij de opzet van de ontzorgtafel. Toen viel het dorpsbestuur over de tekst in een brief van staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de Tweede Kamer.

Hierin meldde Vijlbrief dat 'het afsprakenkader over de voorwaarden en wensen van de bewoners gaat, waar de NAM zoveel mogelijk invulling aan geeft.' Die zin schoot de dorpsvertegenwoordigers in het verkeerde keelgat.

Want de NAM zou in dat geval het laatste woord hebben over de te nemen acties, waardoor bij het bestuur de indruk ontstaat dat ze er voor spek en bonen bij zitten en tegelijkertijd kunnen worden aangekeken op elke stap die de aardoliereus neemt.

Dorpsvoorzitter Jos van Hees liet destijds al weten dat het bestuur zijn rol aan de ontzorgtafel zou heroverwegen, met het huidige besluit als gevolg.

'Schonere' methode

Overigens geldt dit besluit niet voor een eventuele rol van het dorpsbestuur bij het zogenoemde Bijdragenspoor, zo zegt het bestuur. Tijdens dit traject wordt bepaald in welke mate Schoonebeek meeprofiteert van de oliewinning. Die ligt momenteel stil.