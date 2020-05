Freddy Quispel vervolgt loopbaan in Duitsland

Quispel speelde de afgelopen vijf jaar bij de Drentse eredivisionist en dit seizoen was hij voor het eerst volwaardig lid van de selectie. Toch speelde hij vooral zijn wedstrijden in het beloftenteam. Drie keer maakte hij een invalbeurt bij de hoofdmacht. In totaal kwam hij tot 27 minuten in de eredivisie.

Mede daarom mocht de jonge Emmenaar begin maart op stage bij het tweede team van Borussia Dortmund. Ondanks dat Quispel een goede indruk achter liet mondde het uiteindelijk niet uit in een contract.

Het nieuwe avontuur begint voor Quispel op 1 juni. Het afgelopen seizoen werd voor Oldenburg na 23 duels (op het vierde niveau) definitief beëindigd vanwege het coronavirus. Op dat moment bezette de club de 9e plek van de 18 in totaal.

VfB Oldenburg

VfB Oldenburg speelde in het seizoen 1980 / 1981 in de 2e Bundesliga Noord), doch degradeerde meteen weer als gevolg van de fusie van de twee 2e Bundesliga's (Noord en Zuid). Tussen 1989 en 1993 had de vereniging de meest succesvolle tijd. Onder de trainer Wolfgang Sidka en Manager Rudi Assauer promoveerde VfB Oldenburg bijna naar de 1e Bundesliga in het seizoen 1991/1992. Het seizoen 1996/1997 was tot nu toe het laatste seizoen van de VfB Oldenburg in de 2e Bundesliga. In 2012 promoveerde de club naar de Regionalliga.

Sinds het seizoen 1991 / 1992 speelt VfB Oldenburg zijn thuiswedstrijden in het Marschweg-Stadion. Er kunnen 15.000 toeschouwers in, er zijn 4500 overdekte zitplaatsen.