Drents Kieskompas: meerderheid Drenten wil niet dat regering de wolf beschermt

In deze stemwijzer werd de stelling 'de regering moet zich inzetten om de wolf te beschermen' voorgelegd. In totaal geeft 60 procent van de deelnemers aan het met deze stelling niet eens of helemaal niet eens te zijn. Vooral 50-plussers behoren tot deze groep.

In Drenthe staat 17 procent neutraal in de kwestie, blijkt uit het Kieskompas. De overige 20 procent is het met de stelling eens of helemaal mee eens. Een miniem aantal, in totaal zo'n 2 procent, zegt geen mening te hebben over de bescherming van de wolf.