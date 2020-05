Veiligheidsregio Drenthe controleert slagerijen op coronamaatregelen

Dat heeft commissaris van Koning Jetta Klijnsma gezegd in antwoord op Statenvragen van Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Thea Potharst. Potharst maakt zich zorgen over de corona-brandhaard bij de VION-slachterijen in Groenlo en Apeldoorn. Daar zouden werknemers te dicht bij elkaar staan.

Op zeer korte termijn controleren

Drenthe heeft overigens geen vestigingen van VION en niet veel fabrieksmatige slachthuizen. VION Meppel sloot in 2012 en mega-varkensslachterij Udema in Gieten sloot in 1995. Vleesbedrijf Griendtsveen, een runder- en kalverslachterij in Hoogeveen, is één van de laatsten. Net als grote broer Van der Zee in Emmen die voornamelijk horeca-slager is voor grootleverancier HANOS.

Wel zijn er nog echte slagers die zelf slachten, maar ook dat aantal is niet groot meer. Het is dus maar de vraag hoe zinvol het onderzoek van de VRD is.

Klijnsma liet Provinciale Staten weten dat de VRD op zeer korte termijn de slachterijen controleert en als het nodig is maatregelen treft.