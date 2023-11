Meubelfabrikant in Emmen produceert eigen groene waterstof

Opgewekt met zonnepanelen

Vaker oplossingen

Vepa, dat ook een locatie heeft in Hoogeveen, vindt wel vaker een oplossing om milieuvervuilende stoffen of niet-duurzame materialen in te ruilen voor 'groene stoffen'. Zo introduceerde het bedrijf in 2020 een stoel die volledig is gemaakt van biomateriaal.

"We werken toe naar een circulaire productie. Met deze innovatie zijn we weer een stap dichterbij", aldus Top. "We gebruiken immers hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiel aardgas. Doordat we alles in onze eigen fabrieken produceren is de CO2-voetafdruk per product al laag."