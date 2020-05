Schonebeekse familie Gelissen klimt uit diep dal: 'We gaan er weer voor'

Willem en Margret Gelissen uit Schoonebeek klimmen uit een diep dal. Nu de opening van hun nieuwe fietsenzaak in zicht is, hoopt het ondernemersechtpaar op een gezonde en gelukkige toekomst.

Willem, van oorsprong een echte Limburger, heeft al jarenlang met zijn vrouw Margret een tankshop en fietsenwinkel in het Schoonebeek. De afgelopen jaren kreeg de familie flinke klappen te verduren. Maar er gloort weer hoop voor de Limburger en de Drentse die elkaar op de camping in Twente leerden kennen.

Kanker

De ellende voor de familie Gelissen begon in 2017 toen Margret kanker kreeg. Dat overleefde ze gelukkig en dankzij behandelingen is ze nog steeds schoon. "Een uur nadat we het bericht kregen dat mijn vrouw schoon bleek te zijn, kregen we bericht dat ons huis in brand stond", vertelt Willem. Met weemoed denkt hij terug aan die tijd. "Het ergste was natuurlijk de ziekte van mijn vrouw en het feit dat onze hondjes de brand niet hebben overleefd."

Dorp helpt familie

De ziekte en de brand zorgden ervoor dat Schoonebeek het echtpaar op handen droeg. "We hebben heel veel steun uit de buurt gehad. Mensen gaven ons allerlei spulletjes en we kregen zelfs weer een hondje. Dat heeft ons heel goed gedaan. Ondertussen konden we de tankshop blijven runnen en werd de schuur omgebouwd tot fietsenzaak", merkt Willem op.

'We gaan er weer voor'

Na jaren vol ellende lijkt de situatie nu stukken beter. "We hopen dat onze nieuwe fietsenzaak deze zomer in gebruik genomen kan worden. In de schuur waar de fietsenwinkel nu zit, willen we dan een wasstraat gaan bouwen. Het gaat ons gelukkig weer voor de wind en daar zijn we heel blij mee. Want de afgelopen jaren is ons de moed aardig in de schoenen gezakt. Maar we gaan er weer voor", sluit het echtpaar af.