Waterschapsbelasting Noorderzijlvest volgend jaar omhoog

De waterschapsbelasting voor inwoners van Waterschap Noorderzijlvest gaat volgend jaar fors omhoog, met uitzondering van agrarische bedrijven, die juist minder gaan betalen. Dat schrijft RTV Noord op basis van de begroting over 2024 die het waterschap vandaag heeft gepresenteerd.

De verwachting is dat de lasten in de komende jaren nog verder zullen stijgen. Het waterschap zegt er niet aan te ontkomen om de algehele kostenstijging door te berekenen.

Allerlei kostenstijgingen

Bert Wiersema, lid van het dagelijks bestuur van Noorderzijlvest: "Volgend jaar gaat er in onze begroting zo'n 117 miljoen euro om. We hebben te maken met kostenstijgingen op allerlei gebieden. De uitvoering van onze kerntaken, schoon water, voldoende water en veilig water, wordt dus duurder. We kunnen niet anders dan die kosten door te berekenen aan onze inwoners."

Wiersema: "Een gezin met een koopwoning en kinderen gaat iets van 13 procent meer betalen per jaar. Dat is ruim 70 euro op jaarbasis. Dat is veel geld, maar wij denken dat het onvermijdelijk is. Om de lastenstijging niet nog hoger te laten uitkomen, hebben we besloten twee miljoen euro uit de eigen reserves in te zetten."

De waterschapsbestuurder durft niet te zeggen hoe hoog de lasten na 2024 kunnen oplopen. "Ik denk dat we daar niet aan ontkomen. Hoeveel dat zal zijn weten we nu nog niet. Daar gaan we volgend jaar maart aan rekenen."