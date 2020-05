OM komt met strafeisen fatale beroving eigenaar Chinees restaurant

De twee mannen uit Den Haag, die worden verdacht van de beroving waarbij de 45-jarige Encheng Wang uit Hoogeveen om het leven kwam, horen vandaag hun strafeisen. De planning was dat de rechtbank de strafzaak in maart zou afronden, maar het coronavirus gooide roet in het eten.

Verdachten Alifu W. en Shirali M. - beiden eveneens van Chinese afkomst - werden op 18 oktober 2018 opgepakt. Die avond knalde W. met een dure BMW met ruim 60 kilometer per uur tegen een muurtje aan het Kaaplaantje achter het Chinese restaurant van Wang in Hoogeveen. De Chinese restauranthouder, die aan de auto hing, maakten een dodelijke smak op de grond.

De 31-jarige W. raakte ernstig gewond en werd in het ziekenhuis aangehouden. Ook M. (33), die in een andere auto vanuit Den Haag naar Hoogeveen was gereden, werd opgepakt. Hij kwam na drie dagen weer vrij, maar het Openbaar Ministerie verdenkt hem van hetzelfde als W.: diefstal met geweld met de dood tot gevolg. De jongste verdachte zit nog altijd vast. Volgens het OM kwamen de mannen naar Hoogeveen om Wang te beroven en ging het mis toen W. er met de buit van tienduizenden euro's vandoor wilde.

Schimmige geldruil

De verdachten ontkennen de beroving. W. had euro's nodig om in Nederland een Chinees restaurant te beginnen, zegt hij. Via een chatsite had de jongste Hagenaar contact gekregen met de vrouw van Wang. Het Hoogeveense gezin wilde Chinees geld hebben om te investeren in hun land van herkomst en dus spraken ze een geldruil af, zeggen de verdachten.

600.000 Chinese yuan zou W. door zijn vader laten storten op Wangs rekening in China en hij zou in ruil daarvoor het bedrag in euro's komen halen in Hoogeveen die avond. Dat was 74.000 euro. M. reed voor de zekerheid mee, verklaarde hij, omdat W. het niet helemaal vertrouwde. Hij wachtte een eindje verderop in zijn auto.

Klap op het hoofd?

Op de parkeerplaats gaven Wang en zijn zwager W. ondertussen en zak met tienduizenden euro's contant geld. Toen hij dat achter het stuur van zijn auto ging tellen, ging het mis. Volgens de 31-jarige Hagenaar gaf één van de mannen hem een klap op het hoofd. Zijn voet raakte het gaspedaal en hij reed weg, terwijl de Chinezen uit Hoogeveen nog aan de auto hingen. De auto maakte een scherpe bocht en knalde hard tegen het muurtje.

Op de eerste zittingsdag 10 maart zijn beide verdachten verhoord en heeft de rechtbank camerabeelden bekeken van de ontmoeting vlak voor de fatale crash aan het Kaaplaantje. Ook bleek volgens de rechtbank uit het politieonderzoek dat de beloofde 600.000 yuan die Wang op zijn Chinese rekening zou krijgen, nooit door W.'s vader is gestort.

Of het OM iets kan bewijzen tegen medeverdachte M., die niet bij de fatale botsing was, is de vraag. Tegen W. gaat het OM naar verwachting een lange gevangenisstraf eisen.

