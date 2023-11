Hoogeveen wil bouw Nijstad-Oost versnellen, maar mikt nog steeds op toepassing waterstof

Waterstof vertraagt de bouw van de nieuwe wijk Nijstad-Oost, vindt een deel van de politiek in Hoogeveen. De huizen moeten straks draaien op de energiebron, maar het gereedmaken daarvan duurt te lang, vindt een raadsmeerderheid. Het gemeentebestuur denkt dat het project sneller kan, maar waterstof blijft de prioriteit.

Er is namelijk geen aanleiding of signaal binnengekomen dat het toepassen van waterstof voor vertraging zorgt, zo meldt het college in een brief aan de gemeenteraad.

Met name de uitgifte van grond, speciale erfjes met ruimte voor meerdere huizen, loopt stroef liet het gemeentebestuur eerder al weten. Mensen moeten samen intekenen op een erf, en dat blijkt nog geen succes.

Binnenkort start de uitgifte van de erfjes aan de mensen die zich samen hebben ingeschreven. Na deze periode wil Hoogeveen de overgebleven grond aanbieden aan projectontwikkelaars. Dat zou de bouw van Nijstad-Oost moeten versnellen.

Risico's

Met de brief reageert het college op een motie die een aantal politieke partijen wil indienen tijdens de begrotingsbehandeling donderdag. De VVD, het CDA, Gemeentebelangen en de SGP willen dat Hoogeveen in het project Nijstad-Oost afstapt van waterstof. Ze pleiten om te kijken naar andere energievormen, zoals elektriciteit. Daarmee denken ze dat de huizen sneller gebouwd kunnen worden.

Het gemeentebestuur zegt rekening te houden met het feit dat waterstof mogelijk voor vertraging kan zorgen. Echter is dat niet geconstateerd. Zodra de grond van de erfjes is verdeeld wil Hoogeveen pas kijken of waterstof echt een belemmering vormt voor de snelheid van de bouw van Nijstad-Oost. Waterstof blijft daarom wel de prioriteit.

Geen toestemming

Onlangs werd duidelijk dat de ombouw van aardgas naar waterstof in Nijstad-Oost is uitgesteld. De Autoriteit Markt & Consument (ACM) heeft er nog geen akkoord voor gegeven. De ACM ziet erop toe dat de ombouw van aardgas naar waterstof qua veiligheid goed is geregeld. Ook kijken ze of de consument goed beschermd is. Dat proces duurt langer dan verwacht, liet de gemeente weten.

Aan de overkant van Nijstad-Oost ligt de bestaande wijk Erflanden. Honderd huizen in die wijk moeten ook omgebouwd worden om van aardgas over te stappen op waterstof. Afgelopen zomer zou dat bij twaalf woningen gebeuren als test. Dat is niet gelukt, omdat de ACM ook voor dit project nog geen toestemming heeft gegeven.