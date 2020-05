Gemeente Emmen gaat 12 miljoen euro per jaar bezuinigen

Nieuwe investeringen worden voorlopig niet gedaan. De gemeente wil de inkomsten verhogen door onder meer de onroerendezaakbelasting (OZB) opnieuw te verhogen, dit keer met vijf procent. Ook de parkeertarieven worden opgeschroefd.

Uitgaven verlagen

Daarnaast wil Emmen de uitgaven verlagen door minder geld te besteden aan onderhoud aan gebouwen en groen. Ook is er minder geld beschikbaar voor sport, cultuur en evenementen en zal de gemeente zelf het met minder personeel moeten doen. Op de bedrijfsvoering wil de gemeente 1,3 miljoen euro bezuinigen in 2021, oplopend tot 2,3 miljoen euro in 2024.

Geen gedwongen ontslagen

Emmen wil gedwongen ontslagen voorkomen. Volgens wethouder Jisse Otter van Financiën lukt dat doordat personeel met pensioen gaat of van baan verandert. "We zullen het de komende jaren met dertig tot veertig minder mensen moeten doen. En de gemeente Emmen heeft wel baangarantie, maar geen functiegarantie. Het kan zijn dat bepaalde medewerkers ander werk moeten gaan doen." In totaal heeft de gemeente zo'n negenhonderd medewerkers.

Onderdeel van de bezuinigingsslag is ook dat Emmen de zogeheten gemeentewinkels sluit en dat het budget voor de dorpen en wijken nog eens met 100.000 euro omlaag gaat.

'Het doet op alle fronten pijn'

"We hebben ervoor gekozen het leed te spreiden, zodat we de dienstverlening naar inwoners zoveel mogelijk in stand kunnen houden en voorzieningen zoals zwembad en bibliotheek open kunnen houden", zegt wethouder Jisse Otter. "Maar het doet op alle fronten pijn."

Volgens Otter zullen inwoners van de gemeente Emmen, in tegenstelling tot vorige bezuinigingsrondes, het dit keer meer gaan merken. "Ik schat in dat de kosten voor de inwoners met 25 tot 50 euro per jaar omhoog gaan."

Tekst gaat verder onder foto

Toelichting op de cijfers door burgemeester en wethouders van Emmen (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Jeugdzorg en coronacrisis

Voor dit jaar en de komende jaren verwacht de gemeente stevige tekorten. Belangrijkste oorzaken zijn volgens het college van burgemeester en wethouders minder geld vanuit het Rijk, hoge kosten voor jeugdzorg en ook de coronacrisis die er financieel flink inhakt. Uit de eerste voorzichtige analyse gaat de gemeente uit van een tegenslag van zo'n 3,5 miljoen euro door de uitbraak van het coronavirus. Onder meer door minder parkeeropbrengsten, gesloten sporthallen en zwembaden en extra kosten om medewerkers thuis te laten werken.

Compensatie

"Dat kost de gemeente klauwen met geld", zegt burgemeester Eric van Oosterhout. Volgens hem is deze week met alle gemeenten samen en het Rijk besloten dat er een half miljard euro beschikbaar komt voor alle 350 gemeenten in Nederland. "Het is nog niet helemaal bekend wat dat dan per gemeente betekent, maar het ziet er naar uit dat we drie tot vier miljoen euro gecompenseerd krijgen."

Lege spaarpot

Vorig jaar hield Emmen bijna zeven miljoen euro over, wat onder meer kwam door een meevaller vanuit het Rijk. Dit bedrag wordt gezien als een eenmalige meevaller en helpt volgens de gemeente niet mee om de begroting voor de komende jaren rond te krijgen, omdat Emmen ook de reserves wil aanvullen. De spaarpot van de gemeente is namelijk helemaal leeg.

Van de twaalf miljoen euro die komend jaar bezuinigd wordt, is drie miljoen euro gereserveerd voor toekomstige tegenvallers. Bijvoorbeeld door de gevolgen van het coronavirus. "Want hoe dat precies verder gaat, dat weten we niet", aldus wethouder Jisse Otter.

Gemeenteraad moet nog instemmen

De bezuiniging van twaalf miljoen euro in 2021 is een voorstel van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad van Emmen neemt komende maand een definitief besluit.

Lees ook: