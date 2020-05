Stelling: Ik durf weer te gaan sporten in de sportschool

De sportscholen mogen per 1 juli weer open, 'maar alleen als tegen die tijd blijkt dat het echt kan', benadrukte premier Mark Rutte. De blijdschap bij sportschoolhouders is in ieder geval groot.

Ook sauna's en casino's mogen zoals het nu lijkt op 1 juli weer gasten ontvangen, die datum lag eerst op 1 september. De sportschoolbranche liet afgelopen weken flink van zich horen, er was onbegrip over de keuzes die werden gemaakt bij het versoepelen van de coronamaatregelen.

Omdat onbekend is in welke mate hijgende en zwetende sporters in een binnenruimte virusdeeltjes kunnen verspreiden, is het corona-adviesorgaan OMT van het kabinet geen voorstander van opening van sportscholen, schrijft de NOS. Volgens een Duitse viroloog is goed ventileren in ieder geval heel belangrijk, de mate waarin dat kan verschilt per sportschool.

Nu de sportscholen hun zin lijken te krijgen en eerder open mogen dan gepland, is het aan de sporters zelf. We zijn benieuwd hoe mensen in Drenthe denken over sportschoolbezoek. Doen, of toch nog maar even niet?

Lees ook: