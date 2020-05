Eis: zeven jaar cel voor fatale beroving Chinese restauranthouder

Wang overleed op 18 oktober 2018, nadat de auto waarin W. reed met 61 kilometer per uur tegen een betonnen muurtje aan het Kaaplaantje in Hoogeveen botste. Hij en zijn vrouw hadden een afspraak met de Hagenaar om geld te ruilen Zij zouden hem die avond op een parkeerplaats achter het restaurant tienduizenden euro's contant geven en hij zou in ruil daarvoor ter plekke Chinees geld laten overmaken op de Chinese rekening van Wang.

Zak geld

Volgens de officier van justitie was W. nooit van plan om zelf geld over te maken. Wang en zijn zwager ontmoetten de Hagenaar op de parkeerplaats terwijl hij in de auto zat. Wang had een zak geld bij zich, die W. vermoedelijk uit zijn handen heeft gegrist. Daarna gaf de verdachte gas en reed hij weg.

Wang en zijn zwager probeerden de auto tegen te houden. De zwager liet de auto na een paar meter los, maar Wang hield vast en werd zo'n 56 meter meegesleept voor de auto tegen het muurtje knalde. Door de klap kwam de restauranteigenaar om het leven.

Verdachten Alifu W. (tweede van links) en Shirali M. (tweede van rechts) met hun advocaten (Rechten: Annet Zuurveen)

Strafeis tegen tweede verdachte

Tegen medeverdachte Shirali M. eiste het OM een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Hij was in een andere auto naar Hoogeveen gereden op de avond van de beroving en had de omgeving voorverkend, aldus de officier. Hij was niet betrokken bij de dood van Wang, omdat hij tijdens de geldoverdracht een eindje verderop in zijn auto zat te wachten. Wel houdt ze hem verantwoordelijk voor de diefstal.

"De verdachten hebben op zeer geslepen manier een groot geldbedrag gestolen. W heeft bewust onaanvaardbare risico's genomen door weg te rijden. Meneer Wang moet heel bang geweest zijn in de laatste momenten van zijn leven", aldus de officier.

'Onverteerbaar'

Volgens W. was het plan toch echt een geldruil, maar zou hij door Wang of zijn zwager op het hoofd zijn geslagen toen hij in de auto het geld zat te tellen. Daardoor kwam de auto in beweging met het ongeluk tot gevolg, is zijn verklaring. "Voor de nabestaanden moet het onverteerbaar zijn dat hij zich als slachtoffer voordoet", aldus de officier.

Naast de impact op de nabestaanden is ook de maatschappelijk impact van de fatale beroving groot, stelde de aanklaagster. "Het feit dat een hardwerkende burger, die geen kwaad in de zin heeft, op zo'n brute manier is beroofd doet andere mensen huiveren."

De weduwe van Wang en de kinderen eisen in totaal 700.000 euro schadevergoeding.

