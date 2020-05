Dyslectische Sven (9) stuurt verdrietige brief aan wethouder en helpt andere kinderen

"Ik heb dyslexie en blijf daarom zitten in groep zes. Ik vind het heel erg stom dat mijn RID (Regionaal Instituut Dyslexie) stopt. Ik had net zo'n goede juf. Wiens schuld is dit nou? Ik heb alles voor niets gedaan", schrijft Sven.

'Op z'n zachtst gezegd: heel vervelend'

Naast Sven zitten nog eenentwintig andere kinderen uit Zuid-Drenthe in hetzelfde schuitje. Het gaat om kinderen uit de gemeentes Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld. Zij kregen afgelopen vrijdag allemaal een brief van hun behandelaar, het RID, dat hun traject per 1 juli stopt en dat ze op zoek moeten naar een andere aanbieder.

"Sven is gemotiveerd, vindt het leuk en heeft er echt iets aan. En dan word je meteen na zo'n goede start weer losgelaten. Dat is op z'n zachtst gezegd heel vervelend", zegt de moeder van Sven, Annemarie van Houten.

De samenwerking wordt beëindigd omdat het Regionaal Instituut Dyslexie met de zeven Drentse gemeentes niet tot prijsafspraken kan komen. Volgens het instituut kan er met de geboden tarieven niet genoeg kwaliteit worden geleverd. En daarom schreef het bedrijf zich niet in voor de Europese aanbesteding.

Lopende trajecten afmaken

Maar één vraag blijft dan nog over: waarom worden de lopende trajecten niet afgemaakt in het belang van de kinderen? Met die vraag meldt RTV Drenthe zich bij wethouder Robert Kleine van de gemeente Emmen. Hij coördineert de zaken namens de zeven gemeentes in Zuid-Drenthe.

Voorafgaand aan het gesprek met de wethouder heeft het RID desgevraagd al laten weten dat het heel graag de lopende behandeltrajecten volledig wil afmaken. Maar volgens het instituut mag dat niet van de gemeentes. Dit tot grote verbazing van wethouder Kleine. Op basis van gespreksverslagen kan hij aantonen dat de gezamenlijke gemeentes het RID al in maart een aanbod hebben gedaan om de lopende trajecten af te maken. Dit alles op basis van de tarieven van 2019 aangevuld met een indexatie.

Miscommunicatie

Het RID gaat diep door het stof en geeft de fout toe. Door miscommunicatie is de inhoud van het aanbod van de Drentse gemeentes niet goed geland bij het instituut. Uiteindelijk krijgen Sven en eenentwintig andere Drentse kinderen goed nieuws. De trajecten worden gewoon afgemaakt.

Dus een brief schrijven aan de wethouder kan best helpen. Hoewel het niet altijd allemaal de schuld van de wethouder is...