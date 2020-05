Wielrenster Fleur Nagengast stopt: 'Het is gek, het doet pijn maar dit is wel hét moment'

In augustus is het twee jaar geleden dat Fleur Nagengast (22) uit Beilen voor het eerst rugklachten kreeg. Uiteindelijk volgde afgelopen oktober een heupoperatie, die haar van de klachten moest afhelpen. Maar nog altijd kan ze niet pijnvrij fietsen en daarom heeft ze de knoop doorgehakt om te stoppen met veldrijden en wielrennen op topniveau.

"Het doet wel pijn. Twee jaar geleden had ik nog een heel ander toekomstbeeld. Ik had het idee dat m'n beste jaren nog zouden moeten komen. Dus dat voelt wel heel gek", zegt Nagengast.

"In de zomer had ik al een mentale dip. In het wegseizoen kon ik het niet meer opbrengen om met pijn te fietsen. Ik heb toen bewust afstand genomen. Ik dacht als het allemaal rust krijgt, dan komt het misschien wel weer goed."

'In strijd met mezelf'

Ondanks dat ze er ook verdrietig van kan zijn, geeft de beslissing ook rust. "Het is goed dat ik nu een besluit heb genomen. Ik was steeds in strijd met mezelf. Als ik niks doe, gaat m'n conditie nog verder achteruit. Maar als ik ga fietsen, krijg ik weer klachten. Dat houdt je dan de hele dag bezig", verklaart Nagengast.

"M'n vader zag al wel dat ik in m'n hoofd een beslissing had genomen. We hebben afgelopen week lang gepraat en daarna heb ik ook m'n wegploeg Parkhotel Valkenburg en m'n crossploeg Telenet Baloise Lions op de hoogte gesteld van mijn beslissing."

Té lang doorgereden met pijn?

Al met al heeft Nagengast lang doorgereden met haar heupblessure voordat ze geopereerd werd. Misschien wel te lang. "De operatie in oktober aan een scheur in het labrum is goed gelukt. Maar de klachten gingen niet weg. Ze konden tijdens de operatie ook zien dat de heupkop was beschadigd. Misschien heb ik nu nog wel pijn omdat ik er te lang mee heb doorgereden", aldus de inwoonster van Beilen.

Nagengast viel op jonge leeftijd al op. Ze knoopte de nationale titels aan elkaar. Als veldrijdster won ze in 2018 het eindklassement van de wereldbeker tot 23 jaar. Ook pakte ze zilver op het WK veldrijden en brons op het EK in eigen land. Haar WK-debuut op de weg maakte ze in 2016 in Qatar.

Verloskundige

Wat haar beslissing wat makkelijker heeft gemaakt is dat ze toegelaten is tot de opleiding verloskundige in Groningen. Dat betekent dat ze in september weer in de schoolbanken zit. Twee jaar ging ze niet naar school om haar sportcarrière ruimte te geven.

"De opleiding verloskunde heeft een zware selectie. Daar heb ik me de afgelopen tijd helemaal op gestort en dat geeft me veel energie", licht Nagengast toe. "De wielerwereld blijf ik mooi vinden. Mijn broertjes Juul en Ruud fietsen nog, dus ik zal de wielerwereld voorlopig nog niet loslaten."