Reekalfjes redden van een gruweldood: zo doe je dat

Als de boeren dan het hoge grasland gaan maaien, kan het zomaar zijn dat daar reekalfjes in verscholen liggen. Wie denkt dat de diertjes bij het geluid van een aankomende trekker wel opspringen en een veilig heenkomen zoeken, komt bedrogen uit. De reetjes zijn geprogrammeerd om zich bij gevaar juist koest te houden, ze drukken zich dicht tegen de grond en worden daardoor nóg minder goed zichtbaar voor de boer op de trekker.

Aan stukken gescheurd

Daarom gaan boeren, jagers en vrijwilligers vaak vóór het maaien het land in, om te kijken of er reekalfjes zijn. Op deze manier behoeden ze de jonge dieren voor een gruwelijke dood.

Als de reekalfjes niet weggehaald worden gaat het gruwelijk mis (tekst gaat verder onder foto):

Dit reekalf werd helaas pas na het maaien gevonden (Rechten: Jan Gaast)

Drones, warmtecamera en jachthond

Lennart van Rees van Jagersvereniging Drenthe: "Er liggen er soms wel vijf in een weiland. We gaan met de boeren, met jagers en soms met vrijwilligers voor het maaien het land door om te kijken of er reekalfjes liggen." Hierbij gaan de reekalfspeurders soms inventief te werk: "We gebruiken wat er voorhanden is. Als er iemand is met een drone dan gebruiken we die, soms met warmtecamera en al. Of met een jachthond, dat werkt ook goed. Die zijn getraind om wild op te sporen."

Maar ook als dat allemaal niet voorhanden is, wordt er gezocht. Van Rees: "Bijna alle boeren die ik ken doen dat wel voor het maaien. Een boer wil zelf ook absoluut niet een kapotgemaaid reekalf tussen het gras vinden, dat is gewoon heel akelig. En dat gaat heel informeel, het is niet in georganiseerd verband. Boeren regelen het onderling met de jagers, of wat vrijwilligers. Dan bellen ze op van 'ik wil morgen maaien', ja, en dan gaan we gewoon helpen."

Niet met blote handen

Als er dan een reekalf gevonden is, is het belangrijk om deze niet zomaar weg te halen. "Dat doen we met handschoenen aan, en een heel dikke pluk gras ertussen. Dat is heel erg belangrijk. Een reekalf heeft een heel specifieke geur, dat is om roofdieren af te schrikken, maar ook voor de moeder, de reegeit. Als je er met blote handen aan zit, dan heeft het diertje dus een grotere kans om verscheurd te worden door bijvoorbeeld een vos, maar ook om verstoten te worden door de moeder."

Tekst gaat verder onder de foto:

Pak het reekalf op met handschoenen en een grote pluk gras (Rechten: Jan Gaast)

Van Rees: "Van de week zijn we gaan zoeken met een paar mensen in het weiland bij Beilen. Toen hebben we er vijf gevonden. Als we een kalfje vinden dan leggen we die aan de rand van het weiland. De reegeit is meestal vlakbij, en als de kust weer veilig is neemt ze haar kalfje mee het bos in."

Voorkomen beter dan genezen

Er zijn ook manieren om te voorkomen dat een ree haar kalfje in het hoge gras laat liggen. De dag of avond voor het maaien kunnen boeren bijvoorbeeld kunstmestzakken, gewone plastic zakken of metaalfolie aan takken en struiken hangen langs de rand van het veld, bijvoorbeeld om de vijftig meter. Door het knisperende geluid in de wind en de lichtreflecties zal het perceel niet meer vertrouwd aanvoelen, waardoor ze met haar kalfjes een ander plekje zal zoeken.

Een andere manier om het veld te verstoren is om de dag voor het maaien door het veld te lopen en een paar plekken te markeren met een stok met een vlaggetje eraan, of om oranje zwaailampen (die ook gebruikt worden bij wegwerkzaamheden) langs het perceel te zetten. Wel is belangrijk dat na het maaien het plastic, de vlaggetjes en andere dingen weer opgeruimd worden.

Tekst gaat verder onder foto:

De reekalfjes worden aan de rand van het veld gelegd (Rechten: Jan Seubring)

Behalve reekalfjes vinden de vrijwillige speurders ook nesten van weidevogels. "Soms een fazant of een wulp, Dan kunnen we daar gelijk een vlaggetje bij zetten, zodat er omheen gemaaid kan worden", zegt Van Rees.

Laat ze met rust!

Als je zelf aan het fietsen of wandelen bent en je ziet een reekalf liggen, laat deze dan met rust. Van Rees: "Zo'n kalf ziet er meestal wat eenzaam uit, maar de moeder is vaak vlakbij. Blijf er daarom af! Als je er aan zit, dan komt er een mensengeur aan het kalf, en dan kan de moeder het verstoten. Bovendien zijn de kalveren dan makkelijker te vinden voor roofdieren."

Het beste kun je het diertje van een afstandje bewonderen. Houd ook je hond uit de buurt! "Mocht je toch denken dat het diertje verstoten is, blijf dan een stukje verderop wachten. Meestal zie je dan na een poosje de reegeit wel verschijnen. Dan weet je dat het goed zit." Mocht de moeder niet verschijnen, en je wil iets doen voor het reekalfje? "Neem dan contact op met de boer, of met de jager die de grond pacht. Die weten wel wat te doen", besluit Van Rees.

