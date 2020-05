Anderhalf jaar celstraf voor hotelovervaller Meppel

De 35-jarige Poolse man die op Eerste Kerstdag vorig jaar de eigenaar van een hotel in Meppel overviel met een wapen is veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Ook moet hij de hoteleigenaar een schadevergoeding van 1000 euro betalen. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

De Pool heeft ontkend dat hij van plan was een overval te plegen. Hij had snel 140 euro nodig, omdat hij schulden had en naar eigen zeggen gevaar liep. Op de avond van 25 december belde hij aan bij het City Hotel in Meppel, waar hij eerder met zijn vriendin had gelogeerd.

Overval was niet het plan

Hij vroeg de eigenaar of hij geld kon lenen. Dat liep uit op een lange discussie, waarbij de man plotseling een vuurwapen uit zijn zak haalde en dat op de hoteleigenaar richtte. Het slachtoffer viel de Pool daarna aan en kreeg hulp van zijn vriend. Die sloeg de overvaller een paar keer met een barkruk, waarna de man vluchtte.

Het Openbaar Ministerie eiste tijdens de rechtszaak twee weken terug 26 maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De straf is lager, omdat de rechtbank de man gelooft dat hij van tevoren niet van plan was een overval te plegen. Hij trok het wapen en begon te dreigen toen hij geen geld kreeg.

'Misverstand'

De man vertelde in de rechtszaal dat hij het wapen, een vuurwerkpistool, had geleend van een vriend om vuurwerk mee af te schieten met Oud en Nieuw een paar dagen later. Volgens de Pool werd de hoteleigenaar tijdens de discussie plotseling agressief. "Ik pakte toen het eerste uit mijn zak dat ik voelde en dat was toevallig dat wapen", aldus de man. De hele zaak berust volgens hem op een misverstand.

Lees ook: