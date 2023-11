Drents Museum verwerft schilderij Tilo Baumgärtel

Het Drents Museum heeft het schilderij Baboom van Tilo Baumgärtel aangekocht. Het werk is te zien in de tentoonstelling Tilo Baumgärtel-Das selbe Wasser in het Drents Museum.

Het werk is een aanvulling op de verzameling Leipziger Schule-werken die het museum al in bezit heeft. Baboom is geïnspireerd op een droom die Baumgärtel had over een reis door de jungle van zijn vriendin.