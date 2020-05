Opnieuw geen nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Drenthe

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen, ziekenhuisopnames en doden is in de afgelopen 24 uur in Drenthe opnieuw gelijk gebleven. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In totaal zijn in Drenthe 507 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. 116 Drenten zijn in het ziekenhuis opgenomen (geweest) en 40 mensen zijn overleden. De aantallen liggen waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen met symptomen wordt getest.

Landelijk

In de afgelopen 24 uur zijn in Nederland 32 mensen overleden aan de gevolgen van corona, meldt het RIVM. In Nederlandse ziekenhuizen zijn zestien nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus. Het totaal aantal ziekenhuisopnames is gestegen naar 11.713.

Het totaal aantal vastgestelde besmettingen steeg met 182 naar 45.950, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger omdat niet iedereen wordt getest.

De coronacijfers in Drenthe (bron: RIVM)

Gemeente Meldingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 14 1 0 Assen 42 12 2 Borger-Odoorn 9 4 3 Coevorden 57 13 2 Emmen 102 20 11 Hoogeveen 93 19 8 Meppel 36 8 4 Midden-Drenthe 22 6 0 Noordenveld 18 4 1 Tynaarlo 38 9 0 Westerveld 32 9 4 De Wolden 44 11 5