Huus van de Taol vertaalt website naar Nederlands

Het aanbieden van de website, of webstee op z'n Drents, in het Drents én het Nederlands was een bewust keuze, vertelt directeur Renate Snoeijing van het Huus van de Taol. "Die Nederlandse variant is belangrijk, omdat we het Drents als onderdeel zien van de meertaligheid. Zo wordt het ook overzichtelijker wat we allemaal doen", vertelt Snoeijing.

Zo zag de website er eerst uit (Rechten: Huus van de Taol)

Make-over

De website heeft behalve een extra taal ook een nieuw uiterlijk gekregen. Er staat wat minder tekst op de homepage en de vele verschillende pagina's die er voorheen waren, zijn teruggebracht naar een kleiner aantal categorieën. Naast de make-over kunnen mensen die de webshop willen bezoeken daar nu gemakkelijker via de website komen. Snoeijing: "Het is wat rustiger, wat frisser en overzichtelijker nu. We zijn er hartstikke blij mee."

Het coronavirus heeft de publicatie van de vernieuwde website in een stroomversnelling gebracht. Oorspronkelijk stond de 'livegang' van de website pas dit najaar gepland. Snoeijing: "We zitten nu allemaal thuis en de afspraken zijn uit de agenda, dus dan gaat dat uitbrengen van een nieuwe webstee net wat rapper."