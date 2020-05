Pop-upmuseum Emmen bijna klaar voor opening

"De tentoonstelling vertelt de persoonlijke verhalen van mensen in de Tweede Wereldoorlog. We hebben een aantal personen en families uitgekozen waarvan je te weten komt wie ze zijn en welke moeilijke keuzes ze in de oorlog hebben moeten maken," aldus conservator Hilde van den Berg.

Samen met haar collega's is Van den Berg deze week nog druk bezig met de laatste voorbereidingen voor de expositie. Het pop-upmuseum in het centrum van Emmen moet bezoekers verleiden om een kijkje te komen nemen bij de volledige expositie die te zien is in het museum in Nieuw-Dordrecht. Voor de expositie werkt het museum samen met het Emsland Museum in het Duitse Lingen.

"We werken al jaren samen met het museum in Lingen. We zijn blij dat we op zo'n mooie respectvolle manier de verhalen van zowel Nederlanders als Duitsers in de oorlog kunnen vertellen. En daarvoor dus kunnen samenwerken met een Duits museum."

Het pop-upmuseum is een voorproefje en lokkertje naar de volledige expositie die te zien is in Museum Brands in Nieuw-Dordrecht. In 2021 is de volledige expositie te zien in het Duitse Lingen.