Tot 40 maanden cel geëist voor brandstichting bij bedrijfspand Vries

Twee mannen van 24 en 27 jaar uit Rotterdam hebben volgens het Openbaar Ministerie op 10 december 2020 doelbewust brand gesticht bij een bedrijfspand aan de Molenstraat in Vries. Tegen de mannen is 40 en 38 maanden cel geëist.

Het alarm ging die vroege ochtend rond zes uur af. In het pand lag een gezin te slapen dat tijdig werd gewekt. Dit had ook dodelijk kunnen aflopen, zei de officier van justitie. Het pand raakte zwaar beschadigd. Tijdens het onderzoek naar de oorzaak van de brand werd al snel duidelijk dat de brand was aangestoken. Er was rijkelijk gesprenkeld met benzine. In een achtergebleven big shopper zaten enkele jerrycans.

Rennende personen

Camerabeelden van de Vriezerbrug bij Tynaarlo laten rond het tijdstip van de brand twee mannen zien die rennen met een bigshopper richting de locatie van de brand. Even later komen beiden rennend terug, zonder de grote tas. De beelden zijn te onscherp om de mannen te herkennen. De zaak ligt stil tot een overval op een Kruidvat in Rotterdam. Een auto met daarin een telefoon worden dan in beslag genomen, beiden van de 27-jarige Rotterdammer.

Reisbewegingen

De auto en de telefoon hebben in december 2020 reisbewegingen gemaakt die passen bij de brandstichting in Vries. Onderweg is er nog gestopt bij een tankstation waar ook het merk jerrycans wordt verkocht, dat bij de brand is aangetroffen. Op de telefoon vinden de agenten een snapchatgesprek tussen de 27-jarige Rotterdammer en de 24-jarige plaatsgenoot. Het celmateriaal van de jongste komt overeen met twee dna-sporen op de gevonden jerrycans.

'Boel tamtam, weinig muziek'

De oudste verscheen niet op zitting, wel zijn advocaat Ronald Knegt. Die vond dat de man moest worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs: "Een boel tamtam en weinig muziek". De jongste verdachte is in juli opgepakt na een gewelddadige overval op een juwelier in Halsteren (Noord-Brabant). Bij die overval zou zijn geschoten en werden de vitrines met bruut geweld vernield. Er vielen geen gewonden.

'Een vergissing'

De jongste verdachte ontkent de brandstichting in Vries en wilde niets zeggen over waarvoor hij nu vastzat. "Ik ben nooit in het Noorden geweest en waarvoor ik nu vastzit is een vergissing", zei de man. Dat zijn celmateriaal na de brand in Vries is aangetroffen zegt niets, dat kan ook elders op de jerrycans terecht zijn gekomen, zei zijn advocaat Renée Boonstra. Ze pleitte eveneens voor vrijspraak.

Door de ontkenning tast justitie in het duister over het motief van de brandstichting.