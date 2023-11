Door vernieling gedupeerde VV Dalen nu slachtoffer van inbraak

Bij een inbraak in een loods bij de voetbalvereniging in Dalen, hebben nog onbekenden begin deze week veel materiaal buitgemaakt. Dat meldt de vereniging op haar website.

De inbraak in de loods naast het zogeheten vriendenveld vond volgens de vereniging vermoedelijk tussen maandag 12.00 uur en dinsdag 10.15 uur plaats.

Camerabeelden checken

De vereniging vraagt direct omwonenden van het sportpark om beelden van beveiligingscamera's te checken. "Want we willen heel graag meer nauwkeurig weten rond welk tijdstip de inbraak heeft plaatsgevonden." Ook als op de camerabeelden niets te zien is, wil de vereniging dat graag weten.