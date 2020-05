Handen af van jonge vogeltjes

Niets aan de hand, waarschuwt de Vogelbescherming. Als je een kleintje ziet zitten, kun je het gewoon laten zitten en met rust laten.

Het nest uit

Jonge vogels die het nest verlaten voordat ze kunnen vliegen is niet gek. Ze passen er niet meer in en zitten nog een paar dagen in de boom of op de grond voordat ze daadwerkelijk uitvliegen.

Ondertussen blijven de ouders in de buurt om het jong bij te voeren en te leren om op eigen benen te staan.

Moederziel alleen

Zie je een 'zielig' vogeltje alleen op de grond zitten, weet dan dat er waarschijnlijk niets aan de hand is. De ouders zijn in de buurt en jouw aanwezigheid levert de vogels alleen maar stress op. Maar er zijn uitzonderingen.

Donsveertjes

Is het vogeltje klein en kaal of heeft het alleen een paar donsveertjes? Dan hoort het nog wel in het nest. Terugzetten mag maar alleen als het jong er verder gezond uitziet én als je weet uit welk nest het komt.

Doe dit snel en voorzichtig. In tegenstelling tot zoogdieren trekken vogels zich niets aan van menselijke luchtjes op hun kroost. Doorgaans zullen de ouders doorgaan met het verzorgen van het jong.

Gevaren

Heeft het jong veren maar is het in gevaar omdat er een drukke weg of een kat in de buurt is? Dan mag je het vogeltje verplaatsen naar een beschutte plek in de berm of in een struik. Maar zet het niet te ver weg want anders kunnen de ouders hun jong niet meer horen.

Ziek of gewond

Als het vogeltje ziek is, helemaal slap of gewond - te herkennen aan bloed op de veren, een slepend pootje of een hangende vleugel - bel dan de dierenambulance via 144.

Doe dat ook als je een klein, kaal vogeltje vindt met de ogen dicht en je weet niet waar het nest is. Als je twijfelt wat te doen, kun je de dierenambulance of een vogelopvang in de buurt bellen voor advies.

Goede bedoelingen

Wat je in ieder geval niet moet doen, is het vogeltje meenemen naar huis. Het jong heeft de zorg van zijn ouders nodig en heeft niets aan onze goede bedoelingen. Bovendien is het strafbaar om een jonge vogel mee naar huis te nemen.

Vliegende jongen

De jongen van de gier-, boeren-, en huiszwaluw kunnen wel goed vliegen zodra ze het nest verlaten. Als je een jonge zwaluw op de grond vindt, is er waarschijnlijk iets aan de hand en kun je het beste de dierenambulance bellen.

Ook jonge uilen zijn al vroeg mobiel, ze vliegen nog niet maar klauteren volop rond in de boom waar hun nest zich bevindt. Laat jonge uilen vooral met rust, in het belang van het jong en om een flinke aanval van de ouders te voorkomen.