Alle Drentse huishoudens betalen volgend jaar meer voor water

Alle Drentse huishoudens zullen volgend jaar meer moeten betalen voor hun waterschap, al moet er nog een definitieve klap op de plannen gegeven worden. Dat is op te maken uit de begrotingen voor volgend jaar, waar de waterschapsbesturen halverwege en eind deze maand over vergaderen.

Gisteren werd al duidelijk dat gezinnen met een koopwoning in het gebied van Noorderzijlvest zo'n 13 procent meer kwijt zullen zijn aan waterschapsbelasting. Maar hoe zit dat in de andere waterschapsgebieden?

Huishoudens mogen bij alle waterschappen een verhoging verwachten. Maar er zijn wel duidelijk verschillen. Een gezin dat met waterschap Noorderzijlvest te maken heeft, krijgt procentueel gezien de grootste stijging voor de kiezen. Maar WDO Delta en Vechtstromen blijven niet ver achter. Bij waterschap Hunze en Aa's is de stijging een stuk minder fors, maar ook daar zullen huishoudens meer moeten gaan betalen.

Als we huishoudens met een koophuis als voorbeeld nemen, dan zijn gezinnen in Noorderzijlvest het duurst uit met een waterschapsbelasting van ruim 600 euro. Bij de andere drie waterschappen die actief zijn in Drenthe blijft dit bedrag volgend jaar ruim onder de 500 euro.

Boeren en natuur

Ook bedrijven gaan overal in Drenthe meer betalen aan de waterschappen. Andere groepen waarover de waterschappen hun kosten verdelen zijn boeren en eigenaren van natuurterreinen. En bij die twee groepen zijn binnen de waterschappen wel opvallende verschillen.

Bij drie van de vier waterschappen worden boeren redelijk ontzien of krijgen zij zelfs een voordeel voorgeschoteld. Bij Noorderzijlvest en Vechtstromen is er namelijk voor boeren een daling als het gaat om de waterschapsbelasting. Bij WDO Delta wordt de waterschapsbelasting voor boeren wel verhoogd, maar met 3,4 procent ligt dit percentage flink lager dan bij de huishoudens (tussen de 10,8 en 12,7 procent). Bij Hunze en Aa's krijgen gezinnen met 80 hectare bouwland een stijging van 4,2 procent voorgeschoteld, dat is iets lager dan stijging bij gezinnen zonder bouwland.

Ook bij eigenaren van natuurterreinen zijn de verschillen groot. Bij Vechtstromen is er voor die groep een daling te zien. Bij Hunze en Aa's moet er door de natuurgroep wel meer betaald worden, maar het is de kleinste stijging ten opzichte van andere groepen. WDODelta en Noorderzijlvest komen juist met een flinke verzwaring voor natuur. Bij WDODelta is het zelfs de grootste stijging, daar gaat het om 14.3 procent.

Kostenstijgingen bij waterschappen

De Unie van Waterschappen liet vorig jaar al weten dat de waterschappen te maken kregen en krijgen met flinke kostenstijgingen. Die kosten hebben onder meer te maken met stijgende prijzen en investeringen die nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Zo laat Noorderzijlvest weten dat ook de komende jaren de lasten waarschijnlijk verder zullen stijgen.

Cijfers op een rijtje

Al en met al is het een flinke berg aan cijfers en bedragen als je al die voorgestelde begrotingen bij elkaar voegt. Wil je weten wat jouw waterschap voor volgend jaar van plan is, bekijk dan hieronder per gemeente wat de voorstellen zijn.

Hunze en Aa's

Uit de voorgestelde begroting blijkt dat een gezin met een huurwoning daar te maken krijgt met een stijging van 7,6 procent. De waterschapsbelasting stijgt voor deze groep van 303,84 euro naar 326,82 euro. Voor gezinnen met een eigen huis staat een stijging van 5,9 procent gemeld. Het tarief stijgt van 407,26 euro naar 431,24 euro. Gezinnen met 80 hectare bouwland betalen 6569,65 euro in plaats van 6304,28 euro (stijging van 4,2 procent).

MKB-bedrijven zijn volgend jaar 1881,46 euro kwijt aan waterschapsbelasting, dat is een stijging van 5,3 procent. Industriële bedrijven betalen naar verwachting 70.948,81 euro (stijging van 8,5 procent) en de waterschapsbelasting voor de natuursector wordt verhoogd met 3,2 procent. Maar voor die laatste is het bedrag relatief laag, waardoor het verschil klein is, van 6,46 euro naar 6,68 euro.

Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest heeft de tarieven voor 2024 uitgesplitst in alleenstaanden en en gezinnen. Gezinnen met een koopwoning betalen volgend jaar 644,66 euro, een stijging van 12,9 procent. Alleenstaanden met een koophuis komen uit op 371,60 euro, een stijging van 13 procent. Voor alleenstaanden met een huurhuis gaat het om 199,40 euro, een stijging van 9,4 procent. Alleenstaanden met een huurhuis betalen volgend jaar 199,40 euro, een stijging van 9,4 procent.

Agrarische bedrijven gaan bij Noorderzijlvest er juist op vooruit. De waterschapsbelasting gaat met 1429,35 euro omlaag naar 6756,02 euro (daling van 17,5 procent), blijkt uit een rekenvoorbeeld van het waterschap Noorderzijlvest. MKB-bedrijven zien er een stijging van 14,8 procent, daar gaat het bedrag van 2238,40 euro naar 2570,70 euro.

Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen laat in een voorbeeld zien dat eenpersoonshuishoudens met een huurwoning volgend jaar de tarieven zien stijgen van 149,74 euro naar 163,98 euro (stijging van 9,5 procent). Voor meerpersoonshuishouden met een eigen woning is de stijging 10,9 procent. De lasten gaan voor hen van 383 euro naar 425 euro.

Voor bedrijven is er een stijging van 11,8 procent, daar komt het bedrag uit op 4747 euro. Agrarische bedrijven krijgen bij Vechtstromen te maken met een daling van 2,2 procent en komen uit op 2816 euro. Voor eigenaren van natuurterreinen daalt het tarief ook, hier met 1,9 procent. De kosten gaan daarmee van 1892 euro naar 1856 euro.

WDODelta (Waterschap Drents-Overijsselse Delta)

WDODelta liet vorige maand al weten met een ander systeem te komen voor de verdeling van de kosten voor waterbeheer. Het gaat om een andere kostentoedeling, waarbij er een verzwaring is voor eigenaren van gebouwen en eigenaren van natuur. Eigenaren van landbouwgronden krijgen juist een kleiner aandeel. Kijk je uiteindelijk bij de voorgestelde tarieven voor 2024, dan zie je uiteindelijk wel overal een stijging.

In de voorbeelden die het waterschap geeft, betalen eenpersoonshuishoudens met een huurwoning volgend jaar 204 euro, dat is een stijging van 12 procent. Voor eenpersoonshuishoudens met een koopwoning gaat het om 311 euro aan waterschapsbelasting, een stijging van 10,8 procent. Gezinnen met een huurwoning zijn volgend jaar 365 euro kwijt (stijging van 12,7 procent), gezinnen met een koopwoning betalen 463 euro (stijging van 11,7 procent).