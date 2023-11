Leerlingen Internationale Schakelklas Emmen kunnen weer veilig de weg op

Dat het belangrijk is om fietsverlichting te hebben, dat weet iedereen. Maar lang niet iedere fietser is zichtbaar in het donker. De fietsverlichtingscampagne 'Licht aan en Gaan' van onder andere de provincie Drenthe en de politie, moet daar verandering in brengen. In Emmen helpen fietsmonteurs in opleiding van het Noorderpoort College, scholieren van de Internationale Schakelklas aan een veiligere fiets.

"De lamp van mijn fiets is kapot. Die laat ik hier maken", zegt Amjad. "Ik kan 's avonds nu niet met de fiets weg." Dat wil hij wel graag, want hij gaat 's avonds graag voetballen. "Dat vind ik mooi."

Werk aan de winkel

In een hoekje van het lokaal werkt Jannes van Homoet aan een van de fietsen. "Het balhoofd zit nog los en de bagagedrager zat niet helemaal lekker." Ook de verlichting doet het niet. "Het is een bouwmarktfiets en die zijn sowieso niet heel denderend. Het is wel de cliënt die de meeste hulp nodig heeft."

De fietsenmakers in opleiding nemen tientallen fietsen onder handen. "De staat van de fietsen is divers. We hebben heel keurige fietsen gezien, maar ook fietsen waar niet meer fatsoenlijk op te fietsen is", vertelt Johan Talman, docent aan het Noorderpoort College. "Dan zie je toch wel dat er behoefte is aan goede, veilige fietsen voor leerlingen."

Gratis fietscheck en verlichting

Sommige leerlingen uit de Internationale Schakelklas wonen in een AZC. "Ze hebben dan niet overal geld voor", legt Bertha Sandker uit, coördinator van ISK's Emmen. "Ze gebruiken eerst het geld om eten en kleren van te kopen en dan komt de fiets." Een gratis fietscheck en verlichting is dan voor deze groep erg belangrijk.