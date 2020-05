Schoonoordse (50) veroordeeld voor oplichting Fries garagebedrijf

De vrouw heeft in de zomer van 2018 verschillende reparaties aan een auto uit laten voeren waar ze niet voor betaalde. Ook huurde ze een aanhangwagen van het garagebedrijf zonder ooit een cent te betalen. De rechter bepaalde dat de vrouw de schade, ter waarde van 626 euro, aan het bedrijf moet vergoeden. De oplichting van het garagebedrijf was niet het enige feit waarvoor de vrouw zich voor de politierechter in Leeuwarden moest verantwoorden.

Erfstukken weggemaakt

Vanaf eind 2017 tot eind juli 2018 woonde ze in bij een inwoner van Oosterwolde. Ze zou verschillende ruimtes in de woning hebben beschadigd en ze zou geld ongeveer 1200 euro van de bewoner hebben verduisterd. Ook zou ze, zonder dat de man toestemming had gegeven, spullen, onder andere erfstukken, hebben weggemaakt. De vrouw zou de man, een kwetsbare persoon die onder bewind stond, onder druk hebben gezet om geld af te staan.

De man had gezegd dat hij bang was voor zijn kostganger. Hij zou haar 40 euro hebben gegeven van de 70 euro die hij wekelijks van zijn bewindvoerder kreeg. Ook zou de vrouw door haar opgemaakte facturen van haar bedrijf naar de bewindvoerder van de Oosterwoldiger hebben gestuurd. De facturen zouden zijn ondertekend door het slachtoffer, die had verklaard dat hij nooit een handtekening had gezet.

Stegeman op de bres

De Fries kwam de Schoonoordse eind 2017 tegen op het station in Wolvega waar ze een zielig verhaal ophing: ze had onderdak nodig. De Oosterwoldiger nam haar in huis, waar ze zeven maanden zou blijven. Op een gegeven moment had ze gezegd dat ze op vakantie ging, daarna had hij haar nooit weer gezien.

De rechter concludeerde dat het een kwestie van het woord van de Oosterwoldiger tegen dat van de verdachte. Beide versies waren mogelijk. Dat is onvoldoende om tot een veroordeling te komen, de vrouw werd vrijgesproken.

De rechter sprak haar ook vrij op een vijfde punt op de dagvaarding: ze zou een kentekenbewijs van een autobedrijf in Appelscha hebben verduisterd. Ook daarvoor zag de rechter onvoldoende bewijs. De verdachte en haar verblijf in Oosterwolde zijn nog onderwerp geweest van het SBS6-programma 'Stegeman op de bres', waarin de vrouw werd geportretteerd als een notoire oplichtster. Volgens programmamaker Alberto Stegeman heeft ze in de loop der jaren heel veel slachtoffers gemaakt.