Achtertuinen bij nieuwe Mercuriushof afgegraven vanwege vervuiling

Nog zeker enkele weken zullen ze in de rommel zitten, maar bouwbedrijf Geveke maakt alles weer netjes, zo is beloofd. Bewoner Erik van Houten bekijkt het slagveld achter zijn huis en zegt met weemoed: "Het gras lag er zo mooi bij. Maar alles is weg. Of het weer zo mooi wordt, ik moet het nog zien."

Opgeschrikt door brief

De zes hofwoningen met vuile grond voor en achter, staan aan de Dr. Schaepmanstraat. De familie Van Houten woonde er amper twee maand of het echtpaar werd opgeschrikt door een brief van bouwbedrijf Geveke dat de huizen had neergezet. "Er moest nog even een meting van de grond in onze achtertuinen worden gedaan, omdat er vermoedens van vervuiling waren. Dan schrik je al. En in februari kwam er bericht over een bewonersbijeenkomst, met gemeente en de bouwer. Dan weet je wel dat het mis is. Daar kregen we te horen dat alles achter het huis afgegraven moest worden."

Voor de zekerheid zouden ze volgens Van Houten dan ook nog even de voortuinen checken. "Maar we hoefden ons niet ongerust te maken. Dat zou wel goed komen. Maar helaas, ook daar zit vervuiling."

(tekst gaat verder onder de foto)

Vier van de zes voortuinen aan de Dr. Schaepmanstraat moeten er ook nog uit vanwege vervuiling (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Industriële vervuiling

De grondvervuiling heeft te maken met vervuiling uit het verleden. Zo lag er ooit een gemeentelijke vuilstort. De waarden die er zijn gemeten zijn te hoog om er te mogen wonen. Grondsanering voor de nieuwbouw van het complex Mercuriushof, met appartementen en hofwoningen, is er in 2018 wel geweest.

Ook is er asbest gesaneerd. Dat zat in één van de vroegere gebouwen die er stonden, zoals het voormalig schoolgebouw van Veningerland en het Mercuriustheater. Maar op één locatie is na grondverplaatsing niet opnieuw goed gemeten. En dat is de plek van de achtertuinen, en vier voortuinen. Er zitten restanten van minerale oliën, pak's en andere zware metalen die er niet horen.

Tot anderhalve meter diep

Bewoner Erik van Houten baalt er flink van. "Want nu uitgerekend in deze coronatijd, dat je al aan huis gekluisterd bent, kun je met het mooie weer niet eens in je eigen achtertuin zitten. Da's nu een groot gat van anderhalve meter diep. Dus dan pakken we ons voortuintje maar, of bij vrienden."

Een beetje geluk heeft de familie Van Houten nog wel, bij alle ellende. Hun voortuin, waarin een strak stukje gras ligt, hoeft niet over de kop. Die van de vier andere buren wel. "Daar hebben we nog geluk mee."

Ongerustheid

Ongerustheid is er verder nog wel. Of het onder de huizen allemaal wel goed zit met de grond, is het daar dan wel schoon? Medewerkers van Geveke, die druk aan het werk zijn met afgraven en grondboringen, geven aan dat daar niks mee is. Maar volgens Van Houten zijn enkele buren er niet helemaal gerust op. "Het is best gek dat het voor en achter het huis zit, maar er niet onder."

Ter geruststelling, zo zeggen de werkers in het veld, 'voor de bouw van de huizen is daar alles uitgegraven. Dus daar is het zeker schoon'. Ook zijn er rapportages, die dat zouden aantonen. Maar volgens bewoner Van Houten is er zoveel argwaan, dat ze met een paar bewoners die rapportages gaan opvragen. "Gewoon om er zeker van te zijn."

(tekst gaat verder onder de foto)

Bewoner Erik van Houten kijkt in een gat van anderhalve meter, waar eerst z'n fraaie achtertuin was (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

'15 juni klaar? Echt niet!'

De bewoners hebben via de advocaat van Geveke te horen gekregen dat 15 juni alles weer klaar zal zijn. Maar de gedupeerde Van Houten weet zeker dat die datum 'echt niet gehaald wordt'. "Dat zie je zo wel. Het is hierachter complete chaos. Dat is met twee-en-een-halve week niet weer klaar", aldus Van Houten. "Dan ook nog vier voortuinen die eruit moeten en vervolgens alles nog herstellen. Dat duurt nog wel even. Maar we zullen het ermee moeten doen."

Van Houten krijgt bijval van de medewerkers die de klus ter plekke moeten klaren. Nee, op 15 juni alles klaar hebben, dat lukt volgens de medewerkers zeker niet. Wanneer wel? De tijd zal het leren.

Vragen Stadspartij PLOP

Stadspartij PLOP in Assen heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van B en W. De gedupeerde bewoners spreken namelijk van 'een moeizame communicatie' met Geveke Bouw. PLOP vraagt zich af of hier een rol is weggelegd voor de gemeente als toezichthouder.

Lees ook: