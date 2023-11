Emmen staat bol van winterse activiteiten: 'Curling is echt een evenement in de omgeving'

Op het Raadhuisplein in Emmen kan vanaf begin december weer geschaatst worden tijdens Emmen On Ice. Van 2 december tot en met 7 januari verandert een deel van het Raadhuisplein weer in een ijsbaan van zevenhonderd vierkante meter groot.

Veel verandering ten opzichte van voorgaande jaren is er niet, zegt Richard de Groot van het organiserende No Limit Events. Zo zal er een horecapaviljoen zijn en diverse activiteiten zoals kerstborrels en een pubquiz.

Curlingcompetitie

Voordat de ijsbaan opengaat voor het grote publiek, wordt er op 30 november afgetrapt met een curlingavond. De curlingcompetitie begon acht jaar geleden met twaalf teams en is dit jaar uitgegroeid tot 192 teams. "Dit is verreweg het grootste aantal dat we ooit gehad hebben, ieder jaar worden dit er steeds meer. Het is echt een evenement in de omgeving, iedereen die wil er bij zijn."

Het aantal van 192 teams is wel het maximum, volgens de organisatie. De grote finale is op 6 januari Het bijzondere aan de curlingstenen is dat ze zelf gemaakt zijn, van slakommen.

Wildnights Emmen

Dierenpark Wildlands is in die periode geopend voor Wildnights, van 26 december tot en met 7 januari (met uitzondering van oud- en nieuwjaarsdag) zullen de lichtjes weer schitteren in de dierentuin. Tijdens Wildnights is het park verlicht en worden shows en activiteiten gehouden. "Wildnights gaat natuurlijk om de lichtjes en de sfeer, hierbij moeten bezoekers de dieren een beetje vergeten", vertelt woordvoerder Hanneke Wijshake van het park.