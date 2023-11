Ook Emmen geeft geen extra subsidie voor streekomroep ZO!34: 'Te vroeg'

ZO!34, de streekomroep van Coevorden en Emmen, krijgt vanuit beide gemeenten geen extra subsidie om de komende twee jaar professionele verslaggevers in te zetten.

Tijdens de begrotingsvergaderingen van beide gemeenten maakte het CDA zich hier hard voor. College en andere fracties vinden het echter nog te vroeg en pleiten voor onder meer een kijk- en luisteronderzoek.

Het voorgestelde subsidiegeld is volgens het CDA hard nodig om de lokale omroep professioneler te krijgen, zodat ZO!34 kans maakt op steun vanuit het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (een half miljoen voor twee jaar). Eerdere proefprojecten voor professionele journalistiek zijn dit jaar stopgezet.

Overbrugging

Ter overbrugging heeft ZO!34 voor de komende twee jaar daarom per jaar een bedrag van 147.500 euro nodig om journalisten aan te nemen. Dat geld zou, zo luidde het voorstel, verdeeld worden: een derde deel zou Coevorden betalen en twee derde deel zou Emmen voor haar rekening moeten nemen.

Luisteronderzoek

Maar beide gemeenten komen niet over de brug. Coevorder Wethouder Joop Slomp (PvdA) liet gisteren al weten niet de noodzaak te zien om daar nu op stel en sprong op in te zetten. "In het licht van de landelijke ontwikkelingen, is deze stap nu niet logisch", stelde de wethouder.

Wat al wel gaat gebeuren, is een kijk- en luisteronderzoek, waarvan het rapport in maart verwacht wordt, meldde hij verder. "Laten we dat afwachten en dan eventueel in de begroting voor volgend jaar kijken wat nog nodig is. Dan hebben we ook een beter zicht op wat er vanuit Den Haag te verwachten valt."

Bungelen

Het voorstel van het CDA kon uiteindelijk alleen op steun vanuit oppositiepartij PAC rekenen. Lars Hoedemaker (PAC): "Als we te lang wachten, laten we de omroep bungelen en vrees ik dat ZO!34 bij een volgende subsidieaanvraag weer achter het net vist. Tegelijkertijd is een goede nieuwsvoorziening van groot belang voor de lokale democratie."

Vanuit de Emmer gemeenteraad kwamen dezelfde geluiden. Leo Hoogenberg (Wakker Emmen) vond het toekennen van de subsidie nog een stap te vroeg. "Een kijk- en luisteronderzoek zou eerst op zijn plaats zijn. Plus een nadere concretisering van de toekomstplannen."

Onzeker

De PvdA sprak van goede intenties, maar het argument van de Coevorder PvdA-collega's werd nog eens herhaald: eerst de landelijke plannen op dit vlak afwachten. Fractievoorzitter Anita Louwes meende dat onafhankelijke journalistiek in de knel komt als het te afhankelijk wordt van gemeentelijke subsidie.