Emmense broers kopen volleybalclub Lycurgus

De twee Emmense broers Ramón en Pascuál AB nemen de Groningse volleybalclub Lycurgus over. Hun bedrijf Nova Technology wordt grootaandeelhouder van de club en krijgt daarmee een flinke injectie.

Joop Alberda wordt algemeen directeur van de club, die voortaan gaat spelen in Martiniplaza. Lycurgus wordt hiermee de eerste Nederlandse volleybalclub met een betaalde directie en een Raad van Commissarissen, en gaat spelen onder de naam Nova Tech Lycurgus.

De van oorsprong Gronings-Amsterdamse multinational Nova Technology is in 2011 opgericht door de broers AB uit Emmen. Het bedrijf biedt diensten op het gebied van facturatie, debiteurenbeheer en incasso.

'Jeugd stimuleren tot bewegen'

"De investering in Lycurgus voelt voor ons als een logische stap", laat Rámon AB weten aan RTV Noord . "Wij zijn onze onderneming gestart in Groningen en ik werd tijdens het kijken van de eerste wedstrijd direct verliefd op de volleybalsport. We zoeken altijd naar manieren om een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren, want door de groeiende technologie doen steeds meer Nederlanders zittend werk, terwijl beweging zo belangrijk is."

De mede-oprichter van Nova Technology vervolgt: "We geloven niet in kortstondige acties, maar streven er altijd naar om op structurele wijze onderdeel te zijn van de oplossing. Door te investeren in sport kunnen wij via ons programma Embrace the Future jeugd stimuleren tot bewegen en Lycurgus naar een hoger niveau tillen."

'Eens in de zoveel tijd'

Voorzitter Arie Wink van Stichting Topvolleybal Groningen, waaronder Lycurgus voorheen viel, voegt toe: "Dit is een kans die eens in de zoveel tijd voorbij komt. Ik ben vijf jaar betrokken bij Lycurgus en weet als geen ander hoe moeilijk het is om bedrijven betrokken te krijgen bij topsport. Nova Technology is een indrukwekkend bedrijf en we gaan onze gezamenlijke ambitie voor Lycurgus en de sport inzetten om zoveel mogelijk mensen te inspireren en voor entertainment te zorgen."

De nieuwe algemeen directeur, Joop Alberda (72), heeft een verleden in Groningen. Hij was begin jaren tachtig als spelverdeler en trainer actief bij Lycurgus. Later won hij als bondscoach de gouden medaille op de Olympische Spelen van 1996 in Atlanta. Dit werd door het Nederlandse publiek verkozen tot sportmoment van de twintigste eeuw. Daarna ging hij onder meer aan de slag als technisch directeur van het NOC*NSF.

Voortaan in Martiniplaza

Lycurgus speelt voortaan haar thuiswedstrijden in Martiniplaza en begint daarmee op 29 november met de eerste Europese thuiswedstrijd van het seizoen.

De club is opgericht in 1952 en speelde eerst in de Korenbeurs en Sporthal Selwerd. Sinds het seizoen 2007-2008 was het Alfa-college Sportcentrum bij Kardinge de thuishal. Lycurgus werd drie keer landskampioen (2016, 2017 en 2018), won vijf keer de nationale beker (2016, 2020, 2021, 2022 en 2023) en veroverde zes keer de Supercup (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 en 2022).

