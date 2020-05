Nieuw restaurant De Beren Hoogeveen blijft dicht: 'nog steeds geen vergunning'

Het nieuwe restaurant De Beren in Hoogeveen zou komende maandag voor het eerst haar deuren openen. De nieuwe eigenaar van Het Postkantoor had zelfs al een openingsact in de steigers staan. Maar de gemeente Hoogeveen heeft nog steeds geen drank- en horecavergunning afgegeven.

"We zouden wel open mogen maar dan zouden we geen alcohol mogen schenken. Daar moeten we niet aan denken", zegt PR-manager Marjolein Mens van de restaurantketen. "En de kans is klein dat het voor komend weekend nog rond komt."

"Op 10 maart hebben we alle stukken ingeleverd bij de gemeente Hoogeveen. Dat is meer dan elf weken geleden. We hebben heel veel filialen, dus onze medewerkers doen dit heel vaak", verklaart Mens. "Zelf hebben we het idee dat het met de coronatijd heeft te maken. Maar dat heeft de gemeente ons niet verteld."

Openingsfeest eigenlijk in april

Eigenlijk stond het openingsfeest van het restaurant al op 6 en 7 april gepland. Het was de bedoeling om ruim voor de Cascaderun (19 april) open te gaan. Maar het coronavirus gooide roet in het eten.

"Onze medewerkers wachten al zo lang. Ze staan te trappelen van ongeduld. We hebben personeel van Het Postkantoor overgenomen maar ook nieuwe mensen aangenomen. Daarnaast stond ons opstart-team, dat enkele weken in Hoogeveen zou verblijven om de opening te begeleiden, ook in de startblokken", aldus Mens. "Het zou heel jammer zijn als we Tweede Pinksterdag moeten missen. Want het wordt mooi weer", besluit Mens.

De Beren Meppel

Ook het filiaal van De Beren in Meppel wacht nog op een vergunning. Dat pand (voorheen ook Het Postkantoor) werd tegelijk met Hoogeveen aangekocht en was al eerder klaar met de verbouwing. Maar ook daar is het wachten op een vergunning.